"Да хранит Бог наши войска": Байден громко хлопнул папкой и ушел после обращения к нации

"Да хранит Бог наши войска": Байден громко хлопнул папкой и ушел после обращения к нации
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/www.globallookpress.com
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Американский лидер не ответил ни на один вопрос журналистов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил 16 августа в Белом доме, назвав причину вывода американского контингента из Афганистана. Лидер заявил, что не жалеет о своем решении, несмотря на массовую критику. В конце обращения к нации Байден громко хлопнул папкой, завершая речь, после чего развернулся и ушел, а со стороны журналистов раздался оживленный гул. Представителям СМИ не дали возможность взять комментарий у Байдена.

Так, в начале своего выступления президент заявил, что все недавние события в Афганистане развивались стремительно – местные политические элиты сдались, глава исламской республики Ашраф Гани бежал из страны.

"Афганская армия потерпела крах, порой даже не пытаясь сражаться. Американские войска не могут и не должны участвовать и погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя", – высказался Байден.

При этом, считает американский лидер, Штаты обеспечили афганские ВС техникой и оружие, выплачивали жалование и содержали их авиацию, прикрывая огневой поддержкой с воздуха. Однако "воля к борьбе" – личная прерогатива каждого государства.

По мнению президента США, ни одна армия мира не способна урегулировать ситуацию в Афганистане, а Китай и РФ – стратегические соперники – видят выгоду в очередных расходах Пентагона в попытках стабилизировать Афганистан.

"Сколько еще детей Америки, по-вашему, я должен отправить туда на гражданскую войну, в которой афганские войска не собираются участвовать? Сколько еще жизней нужно положить? Это стоит очередных бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище?" – вопрошает президент.

В конце своего обращения к нации Байден указал, что предпочитает принять всю последовавшую критику на себя и вывести войска, нежели передавать такое ответственное решение на кого-либо другого.

"Спасибо. Да хранит Бог наши войска, дипломатов и всех наших храбрых людей, служащих в условиях опасности", – завершил свою речь Байден.

Ранее сообщалось об официальном расформировании спецназа Афганистана.

Источник: The New Yoirk Times ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость297455
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Гость из за буга
Гатов подписатся под каждым словом уважаемого Президента ,особенно вспоминая как при этом вела себя Российская власть Сваих солдат надо беречь ,флаг в руки Путину и Лаврова!
А ты его еще в попу поцелуй, а то подпись без печати не действительна.
Гость291953
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Гость из за буга
Гатов подписатся под каждым словом уважаемого Президента ,особенно вспоминая как при этом вела себя Российская власть Сваих солдат надо беречь ,флаг в руки Путину и Лаврова!
их и жалеть нет необходимости, это трусы и бездельники которые за деньги налогоплательщиков чилят в горячих точках по 20 лет, а воюют за них простые необразованные люди, которых они хитро друг на друга натравливают, и потом за копейки выкачивают их ресурс. А воевать янки могут только с индейцами вооружённых копьями и пращами и порабощать африканцев в трусиках из пальмовых листьев. От тех кто чуть серьёзней как Вьетнамцы они моментально отгребают и бегут.
Гость из за буга
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Гатов подписатся под каждым словом уважаемого Президента ,особенно вспоминая как при этом вела себя Российская власть Сваих солдат надо беречь ,флаг в руки Путину и Лаврова!
Гость298131
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"Да хранит Бог Америку": Байден громко хлопнул папкой и ушел после обращения к нации.
Гость298124
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Байден прав.
Гость297759
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Ты меня породил,я тебя и убил - талибан (запрещен в РФ).
Гость297498
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старый PERдун
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