МИД РФ: захват Афганистана стал закономерным итогом действий НАТО и США

МИД РФ: захват Афганистана стал закономерным итогом действий НАТО и США
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Другого исхода событий быть не могло

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказался о ситуации в Афганистане. По его словам, захват страны "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ) – закономерный итог на фоне вывода войск НАТО и США. 

Дипломат напомнил, что сначала была Югославия, потом – Ливия, теперь же – сложная ситуация в Афганистане. Грушко задал риторический вопрос о том, что других ожиданий быть и не могло, и отметил, что триллион долларов пустили на ветер. 

Замглавы МИД РФ указал на то, что два десятка лет назад в Североатлантическом альянсе уверяли ничьи интересы не обделят, а покидать Афганистан будут все вместе, как вместе и пришли. Однако когда американцы решили, что с них достаточно, единство НАТО рассыпалось в прах. 

Грушко в разговоре с РИА "Новости" также поведал, что Россия выступала с предложением к НАТО создать общий план при эвакуации в ситуации кризиса в Афганистане. Однако натовцы не захотели, проигнорировали они и идею укрепить контакты с ОДКБ. Альянс, по его словам, проявил высокомерие, которое особенно стало заметно в неприличных просьбах к членам ОДКБ открыть границы для тех, кто имел дело с альянсом в республике. Грушко указал на то, что для НАТО не считает, будто в мире есть равноправные ему партнеры. 

Напомним, 15 августа боевики объявили о полном контроле Афганистана, в том числе взяли под контроль весь кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость290471
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Масштабное унижение пиндосов - пастухи гнобят "сильнейшую армию" в мире.))
Гость296283
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М
как ни странно в данной ситуевине есть и может быть плюс,китаю чтоп уберечь свои инвестиции в средн азию нужно или придется обьединяться с россией,т.е бремя военных расходов россии на защиту наших интересов можно разделить с китаем а это еще один повод сблизится назло западу
можно и в оон поднять вопрос о предательстве ковбоев и предложить миру сбросится деньгами на укрепление границ с талибами
Ты на самом деле придурок. Счас Китай кинется защищать российские интересы, нести расходы. Китай защищает только свои интересы.
Гость291953
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Никак не успокоятся что русские их дерзко пендолем под зад выкинули из Сирии. Что бы насолить соседу и дестабилизировать обстановку на востоке, готовы отдать в жертву целый народ/страну. Это очень типично для ценичных и трусливых янков, не воевать, а подло пакостить и стравливать . Хорошо хоть боевыми ядами с самолётов не опылили на последок как во Вьетнаме.
Гость297210
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Новый афган - история повторяется
М
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Гость297462
Придурок, читай, что пишут влиятельные российские политологи. Начни с Федора Лукьянова.
<цензура>,советы свои засуунь себе в дупу
Гость298141
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Ну сейчас россияне возьмут все в свои руки.талибы вроде друзья.правда недавно с турками дружили.и самим придется свои границы охранять а не на сша надеяться
М
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как ни странно в данной ситуевине есть и может быть плюс,китаю чтоп уберечь свои инвестиции в средн азию нужно или придется обьединяться с россией,т.е бремя военных расходов россии на защиту наших интересов можно разделить с китаем а это еще один повод сблизится назло западу
можно и в оон поднять вопрос о предательстве ковбоев и предложить миру сбросится деньгами на укрепление границ с талибами
Гость297462
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М
а как вы хотели,это ж омерика и ее вассалы на которых гей омерике плевать с большой колокольни
тем более на каких то афганцев
япошек атомными бомбами утрамбовали
своих индейцев перебили
югославия ливия ирак..
впрочем,омерикой управляют большие корпорации как и миром в целом,вот они и посчитали что тратить деньги там бесполезно и напрасно,вот и дали отмашку,т.е все договоренности и обязательства могут переписать в любой момент
у них нет ни союзников ни друзей только бизнес
Придурок, читай, что пишут влиятельные российские политологи. Начни с Федора Лукьянова.
Гость297462
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Гость297462
Придурок, читай, что пишут влиятельные российские политологи. Начни с Федора Лукьянова.
Извини, не тебе. Это для М.
Гость297462
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Гость293919
Да, по большому счету все началось еще в 1979 году, а американцы фактически повторили советскую ошибку. В любом случае, хорошего МАЛО, причем для всех. Америка далеко, а все это находится, как говорят, в мягком подбрюшье России и с этим нужно что-то делать. Надежда на то, что за пределы своих границ эти ребята не попрут
Придурок, читай, что пишут влиятельные российские политологи. Начни с Федора Лукьянова.
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