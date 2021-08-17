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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на недавние заявления Вашингтона о достижении поставленных задач в Афганистане. Госслужащая напомнила, что Штаты поставили когда-то себе цель, которая заключалась в сдерживании талибов*.
Захарова заявила, что после объемной речи Байдена в ситуацию необходимо внести ясность, чтобы определить источник и способы определения упомянутых целей.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, НАТО сформировало Международные силы содействия безопасности 21 год назад после решения Совбеза ООН. В резолюции говорилось о том, что цель организации – оказать помощь Временному органу в Афганистане и персоналу ООН для действий в безопасных условиях.
В 2003 орган расширил миссию за пределы афганской столицы - этот процесс длился еще три года, когда Международные силы решили взять ответственность за безопасность на всей территории Афганистана, пишет телеканал "360".
"Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан" [террористическая организация, запрещенная в РФ – прим. ред.], дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", – высказалась Захарова на своей странице в "Телеграм".Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не собирается жертвовать жизнями американских военнослужащих в гражданской войне, где афганская армия сама не желает участвовать, так как воля к борьбе остается личным выбором каждого народа.
Таким образом лидер прокомментировал новость о выводе войск из Афганистана. По словам президента, за годы своего пребывания на территории исламской республики США обеспечили местную армию необходимым оружием и бронетехникой, содержали и финансировали местную авиацию, обеспечивали огневую поддержку с воздуха и выплачивали солдатам жалование.
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меня это устраивает. а мамаша-раша своих граждан обирает и обманывает, опуская в бездну нищеты.
меня такое не устраивает
там сажать не пересажать.