Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
продолжениеВ "Талибане"* позитивно оценили поведение России в отношении Афганистана
В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на недавние заявления Вашингтона о достижении поставленных задач в Афганистане. Госслужащая напомнила, что Штаты поставили когда-то себе цель, которая заключалась в сдерживании талибов*.

Захарова заявила, что после объемной речи Байдена в ситуацию необходимо внести ясность, чтобы определить источник и способы определения упомянутых целей.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, НАТО сформировало Международные силы содействия безопасности 21 год назад после решения Совбеза ООН. В резолюции говорилось о том, что цель организации – оказать помощь Временному органу в Афганистане и персоналу ООН для действий в безопасных условиях.

В 2003 орган расширил миссию за пределы афганской столицы -  этот процесс длился еще три года, когда Международные силы решили взять ответственность за безопасность на всей территории Афганистана, пишет телеканал "360".

"Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения "Талибан" [террористическая организация, запрещенная в РФ – прим. ред.], дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", – высказалась Захарова на своей странице в "Телеграм".

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не собирается жертвовать жизнями американских военнослужащих в гражданской войне, где афганская армия сама не желает участвовать, так как воля к борьбе остается личным выбором каждого народа.

Таким образом лидер прокомментировал новость о выводе войск из Афганистана. По словам президента, за годы своего пребывания на территории исламской республики США обеспечили местную армию необходимым оружием и бронетехникой, содержали и финансировали местную авиацию, обеспечивали огневую поддержку с воздуха и выплачивали солдатам жалование.

*запрещенная в России организация

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьТрынсь
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Гость290164
я живу честно, плачу налоги, приношу пользу государству а оно обо мне заботится и меня охраняет.
меня это устраивает. а мамаша-раша своих граждан обирает и обманывает, опуская в бездну нищеты.
меня такое не устраивает
ты рашу видел только на картинках.
Гость292004
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Гость290164
я живу честно, плачу налоги, приношу пользу государству а оно обо мне заботится и меня охраняет.
меня это устраивает. а мамаша-раша своих граждан обирает и обманывает, опуская в бездну нищеты.
меня такое не устраивает
В той стане, которая Вас охраняет, доля ВВП от реального сектора экономики составляет 12%. Остальное - услуги (адвокаты, банки, медицина, торговля). Т.е. страна живет за счет остального мира. Это такой гиперклоп, который насосаться не может. А по другому - это страна-мошенник, которая живет за счет остальных. По моему, гордиться не стоит нечестному благосостоянию страны, которая наживается на войнах, на экспорте дерьмократии, на эксплуатации других народов. Ну а уж ели присосались к наворованным деньгам, то чем Вы лично лучше наших воров? Такой же вор, с разницей, что Вы как бы в законе
Гость292004
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Гость290164
ага - все уехали, да да. остались одни начальники ставропольских гибдд с золотыми унитазами.
и это только верхушка айсберга.
там если копнуть любую вашу госструктуру то ворья будет не мерянно.
А вашу и копать не надо. Воруют по-черному и никого не стесняются. Бревно вынь из глаза, а потом на нас смотри
Гость297902
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Гость291953
Ты убежал с родной земли, присоседился к тем кто побогаче и теперь гордишься этим ? :) Ну твои комментарии тут вообще веса тогда не имеют :) таким ни там ни там нет уважения.Что бы помочь своей стране, надо не убегать из нее и потом лить грязь в комментах на тех кто остался и хочет жить на родной земле, а самому тут жить и участвовать в улучшении.
Он не поймёт , его выжили какие то негодяи из собственной страны , он на всех обиделся вильнул бёдрами и ушёл где получше. Его там теперь охраняют копы которые отстреливают людей на улице , а потом обозлённые толпы блм о-в разносят города. И ничего что им за это ещё и ноги надо мыть
Гость291953
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Гость290164
я живу честно, плачу налоги, приношу пользу государству а оно обо мне заботится и меня охраняет.
меня это устраивает. а мамаша-раша своих граждан обирает и обманывает, опуская в бездну нищеты.
меня такое не устраивает
Ты убежал с родной земли, присоседился к тем кто побогаче и теперь гордишься этим ? :) Ну твои комментарии тут вообще веса тогда не имеют :) таким ни там ни там нет уважения.Что бы помочь своей стране, надо не убегать из нее и потом лить грязь в комментах на тех кто остался и хочет жить на родной земле, а самому тут жить и участвовать в улучшении.
Гость290164
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Гость291953
ну и что что ты там живёшь, это только говорит о том что ты кинул свою страну в трудный момент и убежал, а США строили не твои деды и отцы, ты просто приехал на всё готовое. Коммент абсолютно не мимо , так как иммигранты так же кричали в комментах - Усеее на майдаан. :) Вот тебе и идея, разберись со своими ворами потом предъявляй русским.
я живу честно, плачу налоги, приношу пользу государству а оно обо мне заботится и меня охраняет.
меня это устраивает. а мамаша-раша своих граждан обирает и обманывает, опуская в бездну нищеты.
меня такое не устраивает
Гость297902
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Гость291953
Шаман, все воры с деньгами со всей страны ,уже давно съе сь в европу , и их там охраняют как родных. А ножками будешь махать ты, когда тебя разведут на оранжевую революцию, после которой ты будешь удивлённое хлопать глазками, что твои правдорубцы революционеры уехали в Майами в свои люксовые квартирки и особнячки, а ты опять по уши в овне и опять ни с чем.
Охраняют как родных это точно и выдавать даже не собираются
Гость291953
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Гость290164
я в кастрюли не бил, в США живу поэтому твои комментарии мимо.
ну и что что ты там живёшь, это только говорит о том что ты кинул свою страну в трудный момент и убежал, а США строили не твои деды и отцы, ты просто приехал на всё готовое. Коммент абсолютно не мимо , так как иммигранты так же кричали в комментах - Усеее на майдаан. :) Вот тебе и идея, разберись со своими ворами потом предъявляй русским.
Гость291953
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ГостьМ
У пропагандонов есть словарь "черных" и "белых" слов. Его составили старые пердуны от идеологии. Прочитал и порадовался. Точь в точь. Для Украины одни, для белорусов другие, для американцев-пиндосы. Там же про геббельсовские методы подачи материала. Очень наглядно у Соловьева, Шейнина, Скабеевой. У ботов в комментах те же слова, сразу прокалываются. "Оранжевая революция", пугало для умственно неполноценных, из того же арсенала.
Узнал себя в комментарии и полыхнуло ? бывает... А общепринятые термины, это всего лишь ссылки которые указывают на то или иное явление, иначе как мы договоримся..Вот ты сразу понял. И кроме как перейти на личность (основной признак интернет дол..<цензура>) ничего не смог.Так как всё о чем говорится в посте , правда проверенная на опыте.
Гость290164
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Гость291953
речь о крупной рыбе которая деньги всего союза унесла.А так лучше покопай у себя , и ты увидишь что бил в кастрюлю на майдане за воров , ну это как бы весь мир уже видит. А потом приходи сюда к русским с заявлениями, займитесь собой, иначе вы выгядите убого как то и смешно
а воров у вас только больше стало чем при союзе.
там сажать не пересажать.
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