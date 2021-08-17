"Плясали, пели, водку пили": глава охраны Ельцина рассказал правду о путче 1991-го

"Плясали, пели, водку пили": глава охраны Ельцина рассказал правду о путче 1991-го
Фото: Konstantin Kokoshkin/GLOBAL LOOK press
Первого президента России могли убить

"Августовский путч" 18-21 августа 1991 года мог закончиться совершенно иначе, если бы группа "А" 7-го управления КГБ СССР – будущая "Альфа" – пошла на убийство первого президента России Бориса Ельцина. О том, что такая угроза существовала, рассказал начальник его охраны Александр Коржаков.

По словам Коржакова, группа "А" накануне легендарных событий в Доме Советов уже окружила госдачи Верховного Совета РСФСР в Архангельском, и в любой момент мог поступить приказ о штурме. При этом у президента РФ толком не было охраны: по словам Коржакова, в его распоряжении были "пенсионеры и ребята откуда придется".

Однако это не помешало Ельцину возглавить противостояние ГКЧП, отстранившего от власти президента СССР Михаила Горбачева. Семью первого президента России спрятали на квартире надежного человека в Кунцево, а сам он с соратниками занял Белый дом.

"Первая ночь в Белом доме была веселая. Бизнесмены везли провизию, хорошее вино. Праздник был. Но вторая ночь выдалась совсем другой",

– вспоминает Коржаков в интервью "Известиям". По его словам, оружия у них было много: и пистолеты, и автоматы, и гранаты. Но гранатометов не было, и, если бы начался штурм подразделениями спецназа и десантников, все могло закончиться иначе, поскольку Ельцин сначала "испугался и отказался" принимать присягу военных в качестве главнокомандующего.

Хотя свою жизнь Ельцин никогда не берег: например, он был без бронежилета, когда с танка обращался к народу. Были и другие проявления рискового отношения к себе:

"Он мог спокойно махнуть горсть таблеток и запить водкой, а вторую горсть – уже водичкой. Относился к своему здоровью по-хамски",

– рассказал Коржаков. По его словам, при Ельцине всегда наготове была реанимационная бригада, способная оказать экстренную медицинскую помощь. Поэтому первый президент РФ позволял себе все: и спорт, и выпивку, и баню – и получал инфаркты. "Самой большой опасностью для Ельцина был он сам", – признал начальник его охраны.

30 лет назад в СССР произошла попытка переворота – недовольные политикой реформ и планами Горбачева представители высшего руководства Советского Союза отстранили президента СССР и объявили о передаче полноты власти Госкомитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). По призыву руководства РСФСР во главе с Ельциным у Белого дома в Москве собрались десятки тысяч человек. В результате путч провалился. Итогом августовских событий стало подписание в Беловежской пуще соглашения о создании СНГ, и СССР прекратил существование.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Горбачева и Ельцина виновниками в распаде СССР, передравшимися за власть. Сам Горбачев считает благом свои усилия во главе государства, в том числе инициированную им перестройку.

Источник: Известия
Николай ВИКТОРОВ

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