Меркель поставит Зеленскому согласованный с Путиным ультиматум - эксперт

Меркель поставит Зеленскому согласованный с Путиным ультиматум - эксперт
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
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Киеву предложили уже списать канцлера ФРГ со счетов и сделать ставку на Байдена

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой немецкого правительства Ангелой Меркель, на самом деле, будут попыткой навязать Киеву условия, выгодные Москве. В этом убежден украинский политолог Тарас Загородний. Поэтому он призывает напоить канцлера ФРГ чаем и отправить восвояси без подписания каких-либо договоренностей.

По его словам, решение Меркель посетить сначала Москву, а потом Киев – это "наглость". Русские задумали воспользоваться последними днями канцлера у власти, чтобы надавить на Украину, и Меркель готова "исполнить их волю", считает Загородний. Он опасается, что на переговорах неопытное руководство Незалежной поддастся на обещания о "минимальном транзите газа через Украину" в обмен на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера в российской интерпретации" и поставки воды в Крым.

"На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" (...) на 10 лет",

– настаивает украинский эксперт на страницах "Главреда". По его мнению, задача Зеленского сейчас – удачно провести переговоры в США с президентом Джо Байденом и конгрессменами, чтобы "получить лобби в Штатах". Все остальное, в том числе визит в Киев действующего главы правительства Германии, – это "мишура".

Ранее визит Меркель в Киев накануне саммита "Крымской платформы" на Украине оценивали как триумф политики Незалежной. Однако после того, как неожиданно стало известно о переговорах канцлера в президентом РФ Владимиром Путиным до ее встречи с Владимиром Зеленским, риторика представителей Украины резко поменялась

Источник: Главред
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гостььь
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Гость297455
Им обещали компенсацию за запуск СП2 на развитие зеленой энергетики. Сначала говорили "до миллиарда", потом "150 миллионов", на сегодняшний день "50 миллионов". Через месяц компенсация будет состоять из похлопывания по плечу. Украина в 2014 на революции достоинства получила такое маленькое достоинство, что отказалась считать его членом.
А за что компенсация то????
Гость297759
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Псаки после отпуска пожалеет, прижмет к груди.
Гость297455
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Им обещали компенсацию за запуск СП2 на развитие зеленой энергетики. Сначала говорили "до миллиарда", потом "150 миллионов", на сегодняшний день "50 миллионов". Через месяц компенсация будет состоять из похлопывания по плечу. Украина в 2014 на революции достоинства получила такое маленькое достоинство, что отказалась считать его членом.
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