Киеву предложили уже списать канцлера ФРГ со счетов и сделать ставку на Байдена

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой немецкого правительства Ангелой Меркель, на самом деле, будут попыткой навязать Киеву условия, выгодные Москве. В этом убежден украинский политолог Тарас Загородний. Поэтому он призывает напоить канцлера ФРГ чаем и отправить восвояси без подписания каких-либо договоренностей.

По его словам, решение Меркель посетить сначала Москву, а потом Киев – это "наглость". Русские задумали воспользоваться последними днями канцлера у власти, чтобы надавить на Украину, и Меркель готова "исполнить их волю", считает Загородний. Он опасается, что на переговорах неопытное руководство Незалежной поддастся на обещания о "минимальном транзите газа через Украину" в обмен на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера в российской интерпретации" и поставки воды в Крым.

"На все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" (...) на 10 лет",

– настаивает украинский эксперт на страницах "Главреда". По его мнению, задача Зеленского сейчас – удачно провести переговоры в США с президентом Джо Байденом и конгрессменами, чтобы "получить лобби в Штатах". Все остальное, в том числе визит в Киев действующего главы правительства Германии, – это "мишура".

Ранее визит Меркель в Киев накануне саммита "Крымской платформы" на Украине оценивали как триумф политики Незалежной. Однако после того, как неожиданно стало известно о переговорах канцлера в президентом РФ Владимиром Путиным до ее встречи с Владимиром Зеленским, риторика представителей Украины резко поменялась.