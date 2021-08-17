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Главная ошибка Украины, допущенная за последний тридцатилетний период – отказ от добрососедских отношений с Российской Федерацией. Такое заявление сделал экс-президент Незалежной Виктор Янукович.
По словам бывшего лидера, страна столкнулась с войной, внутренним расколом и социальной нестабильностью. На Украине бушует экономический кризис, оппозиция подвергается политическому преследованию, а неугодные действующей власти телеканалы закрывают.
Нынешний глава Владимир Зеленский предлагает жителям Донбасса искать себе место в России, если они не желают насильственной украинизации (которой занимаются вполне русскоговорящие руководители государства), а крымчане, по мнению Киева, не могут считать полуостров своей родиной, пишет РИА ФАН.
Теперь же, продолжил Янукович, страна находится в полной зависимости от отношений Российской Федерации с Соединенными Штатами. Администрация же желает, чтобы эти отношения продолжали ухудшаться.
Однако, полагает бывший президент, напряжение сменяется разрядкой, и потепление в отношениях двух держав – лишь вопрос времени.
"Что мы будем делать? Строить стены на границах? Продолжать утомлять Запад?" – задается вопросом Янукович.
Когда-то, продолжил он, страна жила вполне мирно и не знала массовой миграции в Европу, люди разговаривали на своих языках без всякой боязни преследования и не влачили нищенского существования из-за бешеных тарифов на ЖКУ.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Москва отказалась выдавать Киеву Януковича. Однако ведомство намерено подать повторный запрос об экстрадиции.
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