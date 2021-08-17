В "Талибане"* позитивно оценили поведение России в отношении Афганистана

В "Талибане"* позитивно оценили поведение России в отношении Афганистана
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
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Москва заняла нейтральную позицию

Хорошими назвал отношения России и "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Наим.

По его словам, между талибами и Москвой налажены "давние контакты", проводятся двусторонние встречи. Особенно позитивно талибы воспринимают тот факт, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики.

"Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана",

– подчеркнул Наим в эфире RT Arabic. При этом он выразил надежду, что в будущем связи РФ и Афганистана еще более расширятся. В частности, в "Талибане" рассчитывают, что Россия сможет помочь афганскому народу, пострадавшему в результате длительного периода войн.

Накануне стало известно, что российское посольство в Кабуле окружили талибы. Они взяли на себя миссию по охране дипмиссии после того, как свои посты оставили подконтрольные правительству афганские военнослужащие.

"Талибан" объявил о своей власти в республике в минувшие выходные. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал за границу, прихватив накопленные сокровища.

Источник: RT
Николай ВИКТОРОВ

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