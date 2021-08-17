Без будущего: за 30 лет Украина превратилась в банановую республику

Без будущего: за 30 лет Украина превратилась в банановую республику
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
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Население массово мигрирует и отправляется в поисках лучшей жизни, считает эксперт

За тридцатилетие своего существования новая Украина вошла в эшелон стран третьего мира. Соответствующее заявление сделал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По словам специалиста, в начале существования новое государство располагало промышленным потенциалом, сравнимым по уровню с Францией и Китаем. Итоги развития Незалежной довольно незавидны, рассуждает Безпалько: территориально расположенная в Европе страна близка по тенденциям и уровню развития к африканским показателям.

В основной своей части, добавил спикер, все достижения советского периода, доставшиеся Украине в 1991 году, утеряны. В настоящее время страна переживает процесс деиндустриализации и депопуляции. После распада Советского Союза Украина лишилась до 60 процентов своего ВВП – до таких показателей не дотягивают африканские государства в состоянии военного конфликта. При этом в 1990-е годы у Незалежной войн не было.

Специалист полагает, что в стране сформирована олигархическая охлократия. Прибыль подвергается приватизации, понесенные убытки же скармливают населению. Украина страдает от внутреннего раскола, отражение альтернативного от государственного мнения чревато политическими преследованиями – вплоть до закрытия телеканалов. 

"Это страна, в которой убивают людей совершенно безнаказанно. Население не хочет жить тут. Уже даже не протестуют. Пакуют чемоданы и отправляются за рубеж", – высказался политолог.

Ранее Янукович назвал отказ от дружбы с Россией главной ошибкой Незалежной за ее тридцатилетнее существование.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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