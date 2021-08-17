Вашингтон и его вассалов призвали сделать правильные выводы из хаоса в Кабуле

США должны как можно скорее покинуть Украину и другие страны, чтобы там не повторился афганский сценарий. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, ситуация, возникшая сейчас в Афганистане, вполне закономерна: даже в такой "феодальной стране" люди не терпят ни оккупационных войск, ни военного диктата. Это повод подумать и сделать "правильные выводы", призвал политик.

"Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад",

– написал Жириновский в своем телеграм-канале. По его мнению, внутренняя жизнь стран, включая вопросы религии, не должна быть поводом для вмешательства извне. "Пусть живут как считают нужным. Так будет дешевле, надежнее, проще. А главное – мы сохраним жизнь людей, их достоинство", - уверен политик.

Что касается США, то, по мнению Жириновского, они поступили единственно возможным образом – покинули чужую страну. Когда американцы выведут войска и из других регионов, они, наконец, смогут жить спокойно, как канадцы и австралийцы, предрек глава ЛДПР.

Ранее в Афганистане произошел переворот: после вывода американских войск с территории республики власть там захватили талибы (движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено), а президент Ашраф Гани бежал. Сейчас "Талибан" устанавливает в стране новые порядки, при этом рассчитывает на хорошие отношения с Россией.