Миссия американцев в регионе завершилась провалом, считает специалист

Военная кампания Соединенных Штатов в Афганистане – череда ошибок и промахов, заявил экс-вице президент РФ, ветеран боевых действий, Герой Советского Союза Александр Руцкой.

Эксперт вспомнил, что выступал с представителем Белого дома на одном из центральных немецких телеканалов, когда Штаты решили ввести войска в Афганистан. Руцкой уже тогда не сомневался, что те "закончат очень плохо" в республике – пример тому неудачи военных кампаний Великобритании.

Спикер заявил, что в случае принятия подобных решений необходим четкий и ясный порядок целей – этот момент Штаты, на его взгляд, решили обойти стороной. Итогом стало "позорное бегство", несравнимое с выводом советских войск.

"Легко найти кадры выхода нашей армии через Амударью. С духовым оркестром и поднятыми знаменами, торжественно и благородно. Посмотрите, как они по этому мосту удирают сейчас", – высказался Руцкой.

Как отмечает источник, вывод войск СССР из республики был завершен в 1989 году. В ходе боевых действий с моджахедами, которые получали поддержку от Соединенных Штатов, более чем за девятилетний период погибло, по разным оценкам, от 15 до 26 тыс. советских воинов. В 1991 году советское руководство приняло решение о прекращении предоставления военной помощи правительству республики – оно вступило в силу 1 января 1992.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала руководство Белого дома после слов о достигнутых целях в Афганистане. По мнению российской госслужащей, Штаты не выполнили взятые на себя обязательства.