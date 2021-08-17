Второго за этот год российского дипломата высылают из Северной Македонии

РФ примет ответные меры

В Северной Македонии объявили о высылке еще одного российского дипломата. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российское посольство в Республике подтвердило, что дипломат из РФ был признан персоной нон-грата. Причины данного решения не уточняются.

Примечательно, что это уже второй раз за текущий год, когда Северная Македония высылает из страны сотрудников российской дипмиссии.

Москва пообещала принять ответные меры, передает телеграм-канал информагентства.

Данный источник сообщил, что россиянин покинул Республику за 10 дней до того, как вошел в черный список страны. Отъезд дипломата был связан с завершением командировки. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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