Мировая власть ускользает из рук Запада – Лавров

Мировая власть ускользает из рук Запада – Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Америка и Европа продолжают терять свои позиции

После развала Советского Союза вся основная мощь и власть сконцентрировалась в руках западных правителей. Несколько десятилетий они фактически правили целым миром. Однако, ничто не вечно под Луной – сейчас коллективный Запад постепенно теряет свою гегемонию. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства России указал на серьезные перемены, которые происходят на международной арене. Все отчетливее понятно, что глобальное господство западных держав серьезно подорвано. Однако привыкших к власти руководителей мировых процессов такое положение дел явно не устраивает. Именно этим высокопоставленный дипломат объясняет порой довольно резкие движения западных верховодцев.

Разумеется, им совсем не хочется терять бразды правления миром. На этом фоне западные государства пытаются предпринять все возможное для того, чтобы сохранить за собой лидерство. Потеря первых позиций весьма "болезненна" для Запада, отметил Лавров.

В такой ситуации очевидно, что Америка и Европа продолжат осуществлять "резкие телодвижения" в попытке отстоять свое господство. Так что другим государствам стоит быть готовыми к новым выкрутасам со стороны объединенного Запада.

Кстати, недавно Лавров весьма резко высказался о нападках на Россию со стороны Украины, которая всеми силами старается стать частью Европы. Так называемую "Крымскую платформу" наш министр назвал "очередным шабашем".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость297302
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Гость298348
Скоро в России закончится нефть и газ и начнутся для России не простые времена Так что не смейтесь над Европой и Америкой
Ну нефть и газ пока ещё существенные статьи бюджета, но уже не основные и их доля в бюджете РФ сокращается. К тому времени когда эти ресурсы закончатся, уже они особо влиять не будут. К стати. По теме нефти, она вообще-то во всём мире заканчивается. Учитывая что гаджеты, машины (не топливо), бытовая техника и всё прочие использует продукты нефте-переработки, то проблемы будут у всех и зелёная энергетика тут особо не помощник и "зелёных" заменителей фактически нет за адекватные деньги. Вот и смотри сам.
Леха из МОсквы
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Гость298348
Скоро в России закончится нефть и газ и начнутся для России не простые времена Так что не смейтесь над Европой и Америкой
А ведь вы даже не знаете что доля нефти/газа в экономике России упала с 80% до 40%. А если кончиться у нас то кончится в Европе и все их чудо экономика тож грохнется.
Гость296634
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Гость291191
:)) вдажные мечтания рогуля
Я думал, что ты сдох, дешевка продажная. Ан, нет. "Всплыл, как навоз в проруби" (Шолохов, "Тихий Дон").
Гость291191
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Гость298348
Скоро в России закончится нефть и газ и начнутся для России не простые времена Так что не смейтесь над Европой и Америкой
:)) вдажные мечтания рогуля
Николай Кондаков
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Ну так вы же постарались. Сколько труда вложили в это? Есть уйма доказательств...Кто-то задался вопросу сколько русских сейчас разошлись по-миру (США, Германии, во Франции, Великобритании, Испании, Италии и т.д.) - на постоянное место жительства?
Гость298348
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Скоро в России закончится нефть и газ и начнутся для России не простые времена Так что не смейтесь над Европой и Америкой
Гость295167
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Но они гадят России. 18 мая власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата. Министр иностранных дел Буяр Османи заявил, что информация является конфиденциальной.
Он также заявил, что МИД республики «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры» для обеспечения защиты национальной безопасности и безопасности союзников Северной Македонии.
Как передаёт Интерфакс, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа «такой необоснованный и недружественный шаг».
ГостьРР
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Сегодня в тренде события в Афганистане. На Московском комсомольце статья про настоящие события и последствия. Болтовня про Запад надоела. Лаврову нечего сказать про настоящую угрозу от талибов-исламистов.
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