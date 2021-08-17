Меркель назвала атакой на весь ЕС ситуацию с нелегалами на границе Литвы с Белоруссией

Меркель назвала атакой на весь ЕС ситуацию с нелегалами на границе Литвы с Белоруссией
Ангела Меркель. Фото: Odd Andersen/dpa/www.globallookpress.com
Немецкий канцлер обвинила Лукашенко в ведении гибридной войны против Брюсселя

Бегущие в Литву с территории Белоруссии нелегальные мигранты есть ничто иное, как атака на весь Евросоюз. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель входе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Берлине.

В сложившейся ситуации Берлин поддерживает Вильнюс и осуждает действия Минска. По мнению главы германского кабмина, президент Белоруссии Александр Лукашенко использует беженцев, в частности из Ирака, в качестве средства в гибридном противостоянии, чтобы "поставить под вопрос безопасность" всего европейского континента.

Фрау Меркель отметила, что Брюссель планирует выработать по данному вопросу общую позицию государств сообщества во время конференции на уровне глав МВД Евросоюза, которая намечена на среду, 18 августа.

"Это гибридное противостояние, как оно используется в Беларуси, является атакой на всех нас в ЕС, а не на одну страну", – подчеркнула канцлер.

Кроме того, она высказалась насчет приема афганских беженцев, которые массово покидают страну после перехода власти к руки запрещенного в РФ формирования "Талибан". Меркель считает, что сейчас этих людей должны принять соседние с Афганистаном государства.

"Вторым шагом было бы возможно рассмотреть контролируемый и поддержанный прием беженцев в европейских странах", добавила глава правительства ФРГ и указала, что в этом вопросе в ЕС не все так просто.

Накануне появилась информация, что на границе между Белоруссией и Польшей уже появился лагерь с нелегалами из Афгана, которых не хочет принимать ни одна страна. Люди вынуждены жить под открытым небом прямо на улице. Пока там собралась группа из 45 человек.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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Гость296634
У афганцев белорусские визы. На границе Литва и Латвия ввели режим ЧС. В Европу никого не пропускают. Аэропорт Кабула закрыт. Сделал Лукашенко белорусам "радость". Куда он будет девать этих обманутых людей.
Слукай диванный пердель--отзавись где сидишь,чтоб Батька Лука,заждающих западных прелестей,направил к тебя умник петушной1
гость
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Дык,канлерша нагло врёт---демократизаторам востока и африки всё ещё впереди,пока АФГАНЦЫ,когда дядюшка сэми СБЕЖИТ с окупированного Ирака---ИРАКЦЫ и т.д.,где залезли отановцы!Пока ягодки----будет развал КОЛЛЕКТИВНОГО запада с всеми ихними "ЦЕННОСТЯМИ"!
Гость291289
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"Меркель считает, что сейчас этих людей должны принять соседние с Афганистаном государства." а узбекам и казахам ой как афганцы нужны, ага? Бабушка уже мелет просто чушь! Считает она, ага, ну пусть дальше считает
Гость296634
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У афганцев белорусские визы. На границе Литва и Латвия ввели режим ЧС. В Европу никого не пропускают. Аэропорт Кабула закрыт. Сделал Лукашенко белорусам "радость". Куда он будет девать этих обманутых людей.
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