Без западных советников "Талибан" не угрожает России

В будущем с группировки Москва может снять статус террористической организации

Как самостоятельная сила запрещенный в РФ "Талибан" не несет угрозы ни России, ни соседним с Афганистаном странам, но лишь до тех пор, пока не вступит в сговор с западными советниками и политтехнологами. Такую точку зрения высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

В ином случае, талибы при вмешательстве иностранных идеологов смогут создать некие антироссийские и антиевразийские союзы на постсоветском пространстве ради конфликтных ситуаций по отношению к РФ и ее партнерам в регионе, считает эксперт.

Если ничего подобного не случится, тогда Москва может снять с этой группировка статус террористической организации. "Талибан" станет официальной властью Афганистана, предположил политолог.

"Надо сразу отметить, что это очень афганское политическое движение, полностью сконцентрированное на делах Афганистана. Этакая "вещь в себе", которая по сути, никогда не видела никаких иных задач за пределами Афганистана", – сказал изданию "Свободная пресса" Коровин.

По его словам, группировка все это время боролась против Запада, американцев и иностранного присутствия на своей родине, выступая за местные традиционные ценности. Специалист напомнил, что талибы уже участвовали в переговорном процессе с Москвой.

Ранее сегодня генерал-полковник Антон Терентьев, занимавший в 1993-1994 годах пост начальника штаба и первого замкомандующего Западной группы войск СССР, руководивший выводом советской группировки из ГДР, назвал главную ошибку США при выводе войск Пентагона из Афганистана, в результате чего на аэродроме в Кабуле погибают мирные афганцы.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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