До сих пор ходят слухи о том, что бойцов спецподразделения или отравили, или они испугались

В ходе путча 1991 года, когда в период с 18 по 22 августа власть в свои руки в СССР перехватили члены Государственного комитета по чрезвычайному положению, спецподразделению "Альфа" было поручено организовать операцию по аресту президента РСФСР Бориса Ельцина. Однако этого задержания не случилось по простой причине – бойцы в итоге не получили такой приказ. О тех событиях рассказал вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Владимир Зайцев, который тогда был одним из командиров.

Он отметил, что до сегодняшнего дня ходит множество слухов, как Борису Николаевичу удалось избежать расправы ГКЧП. И это при том, что "альфовцы" смогли проникнуть на территорию дачи, где в тот момент находился Ельцин.

Зайцев категорически отверг слухи о том, что бойцы группы испугались задерживать столь высокопоставленного чина или их чем-то "накормили". По его словам, члены спецгруппы были переодеты в милицейскую форму, поэтому без труда проникли на территорию ельцинской дачи Кроме того, люди из окружения президента знали лично в лицо Зайцева.

"Они просили не зацепить их, если мы начнем операцию. Команды задержать не было. Если бы была команда, то мы бы ее выполнили, не встретив никакого сопротивления", – цитирует ветерана 5-tv.ru.

Позднее, заметил "альфовец", подразделению была дана команда ждать на даче Ельцина появление тогдашнего главы Минобороны СССР Дмитрия Язова. Именно их вдвоем необходимо было отправить в правительственной машине к месту назначения. Однако министр так и не приехал, а отдельного приказа по аресту одного только Ельцина не поступило.

Таким образом, бойцы "Альфы" сами стали дополнительной охраной будущего первого президента России Бориса Ельцина.

