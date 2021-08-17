Киев невольно признал вранье о приглашении Москвы на "Крымскую платформу"

Киев невольно признал вранье о приглашении Москвы на "Крымскую платформу"
Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной не ждут скорейшего эффекта от саммита, призванного "вернуть" им российский полуостров

Представители киевского режима сегодня неожиданно признались, что почти год врали о планах пригласить Россию на так называемую "Крымскую платформу", с помощью которой постмайданные власти хотят консолидировать мировое сообщество для "возвращения нашего полуострова Незалежной. Это стало понятно после свежего спича главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Официальное приглашение (РФ – ред.) мы не посылали, но Россия с самого начала, когда было публично объявлено об инициативе проведения "Крымской платформы"... сразу категорически отбросила любую возможность взаимодействия с "Крымской платформой", хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией в рамках "Крымской платформы" о Крыме", – заявил пан Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что идея создание данного саммита принадлежит нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Кроме того, министр признался, что Киев не ожидает скорого эффекта от проведения мероприятия и отказался называть, сколько их нужно провести, чтобы Россия "вернула" Крым. Главное, подчеркнул он, ежедневно публично проговаривать эту тему.

На сегодняшнее откровение пана Кулебы обратил внимание "Регнум". Агентство напомнило, что в октябре 2020 года в первая замглавы МИД Эмине Джапарова сообщила, что в руководстве страны приняли решение пригласить представителей РФ принять участие в "Крымской платформе". Правда эта пани еще ранее в сентябре обещала позвать Москву на данный саммит.

Затем в конце ноября в министерстве устами все той же Джапаровой заявили, что дипломаты ищут "соответствующую форму приглашения", подтвердив серьезность намерений киевского режима – "мы однозначно будем приглашать Россию".

Добавим, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров, будучи по делам на полуострове, назвал "очередным шабашем" инициативу Зеленского, который должен пройти в украинской столице 23 августа.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость291272
Пожаловаться Ответить
Лузеры и воры , которые за 8 лет при поддержке всего мира гнилой забор на границе не осилили никого не интересуют. Пусть берут пример с соседей, которые за то же время и мост и трубу в германию и ж/д пути на остров под санкциями отхреначили.
Гость298476
Пожаловаться Ответить
раскрытая во все стороны дупа украинства никого не привлекает
пчелы не летят, только мухи навозные
1
новости партнеров

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей