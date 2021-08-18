На Украине призвали депортировать крымчан через Керченский мост

На Украине призвали депортировать крымчан через Керченский мост
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный журналист раздосадован любовью жителей полуострова к своей стране

Одиозный украинский журналист Остап Дроздов пожаловался на то, что в Крыму всегда были сильны пророссийские настроения. Поэтому Киеву нужно выслать всех симпатизирующих РФ местных жителей через Крымский мост, когда Украина "вернет" полуостров.

Дроздов рассказал, что, приезжая в Крым раньше, в начале 2000-х, он оказывался в России. А после 2014 года, когда полуостров воссоединился с РФ, стало, по его словам, еще хуже. Ведь у людей появились российские паспорта, негодует журналист. 

Дроздов заявил телеканалу ITV, что сейчас Незалежная не в состоянии "забрать" Крым. Однако когда это произойдет, то сценарий действий властей должен быть такой: депортировать любящих России, Крымский мост уничтожить, "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью". 

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. На Украине до сих пор не могут смириться с выбором крымчан. 23 августа в Киеве состоится так называемая "Крымская платформа". С помощью мероприятия Незалежная хочет привлечь внимание друг стран к своему желанию "отобрать" полуостров. Впрочем, союзник Украины канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая прибудет в Киев накануне, на саммит оставаться не намерена. А другой другой Незалежной США отправили на "Крымскую платформу" министра-гея, в чем эксперты увидели четкий сигнал. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость297210
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Гость291734
"что сейчас Незалежная не в состоянии "забрать" Крым. Однако когда это произойдет"
осподиии,да открой салоедам правду! Нельзя так над ними издеваться.
Хлебай лаптем щи, не отвлекайся
Гость291734
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"что сейчас Незалежная не в состоянии "забрать" Крым. Однако когда это произойдет"
осподиии,да открой салоедам правду! Нельзя так над ними издеваться.
Гость297210
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Гость290471
Хохлы , уйопывайте с тем , с чем пришли в состав России.
Хохолы - это такие как ты
Гость297210
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М
как бы тебе свиноголовый писюн свой не пришлось употребить,крым ушел.донецк с луганском,венгры.румыны,поленья уже пристроились в очередь,так что приготовься и стаду своему расскажи,так мол и так побратимы,кто не обрезался директор квартала сказал что не возьмет с собой удирать в израиль,полетите на крыльях самодета и в отсеках шасси
Не правильно пишешь же !
Мадьяры, цыгане, поленья - уже пристроились. Учись ёбтыть !
М
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Гость297210
А Казань принадлежит Монголии, по твоей логике. Писюн Вам не обрезанный а не украинские территории
как бы тебе свиноголовый писюн свой не пришлось употребить,крым ушел.донецк с луганском,венгры.румыны,поленья уже пристроились в очередь,так что приготовься и стаду своему расскажи,так мол и так побратимы,кто не обрезался директор квартала сказал что не возьмет с собой удирать в израиль,полетите на крыльях самодета и в отсеках шасси
Гость290471
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Гость297210
А Казань принадлежит Монголии, по твоей логике. Писюн Вам не обрезанный а не украинские территории
Хохлы , уйопывайте с тем , с чем пришли в состав России.
Гость297210
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Гость294200
Росси принадлежат ещё Днепропетровск, Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Суммы, Николаев, Мариуполь и <цензура>., которые были основаны русскими царями и императрицами и волюнтаристски переданы Украине!
А Казань принадлежит Монголии, по твоей логике. Писюн Вам не обрезанный а не украинские территории
Гость295025
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Дроздов рискует быть битым на Украине, надо бы переделаться в Дроздэнко или в Дроздяк
Гость294200
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Росси принадлежат ещё Днепропетровск, Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Суммы, Николаев, Мариуполь и <цензура>., которые были основаны русскими царями и императрицами и волюнтаристски переданы Украине!
Гость297759
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Приглядывать надо за ним, слюной может захлебнуться.
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