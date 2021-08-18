Афганистан показал неспособность Украины построить демократию - советник Зеленского

Афганистан показал неспособность Украины построить демократию - советник Зеленского
Volodymyr Tarasovukrinform/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленского призвали заручиться поддержкой США перед встречей с Меркель
Политик заявил о крахе либеральной концепции после произошедших событий

Захват власти талибами* в Афганистане стал демонстрацией краха западной доктрины "либеральной демократии", которая хвалилась "победой" в 1991 году. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Политик назвал провал в исламской республике доказательством фиаско, которое потерпела американская доктрина. В действительности же, считает Арестович, мир не приспособлен для проведения подобных "экспериментов по унификации", в чем, на его взгляд, сначала убедился Советский Союз, а затем и Соединенные Штаты с коллективным Западом.

Украинский госслужащий добавил, что многочисленные интеллектуальные и политические элиты утверждали о возможности построить в Афганистане, России, КНР, Ираке и Иране "свободные, демократические общества". Однако оказалось, что либеральная демократия вполне сопоставима по масштабам жертв с "тоталитарными режимами".

"В одном я пока убедился точно:– борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет. Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации – которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", – высказался Арестович на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Ранее украинский обозреватель Игорь Гужва заявил, что ситуация в Афганистане стала наглядным примером того, что брошенные в решающий момент государства должны справляться со своими проблемами самостоятельно, без расчета на помощь от американской администрации. Таким образом журналист предостерег официальный Киев от войны в Донбассе и провокаций в отношении Российской Федерации.

*запрещенная в России террористическая организация

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость297759
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Зреет смута,debili начали что-то подозревать.
Гость297302
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Нельзя через проституцию выйти удачно за муж. Серьёзные "мужья" будут только обещать, ублажая свои физиологические потребности с изощрённой фантазией. А когда проститутка потеряет товарный вид, то выкинут её на помойку, гнить. Тем более, никто за проститутку не будет впрягаться.
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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Спустя 7 лет после майдана украинцы настолько не рабы, что белые господа (Германия и США), приняли за украину решение по СП-2. Но самое смешное, что администрация Леонида Ильича Байдена предупредила: "что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины".Скажу честно, меня всё это очень веселит. Кажется, в мире не осталось ни одной страны, которая не предала бы украину. Её пнули все, кто только захотел и вытерли ноги покровители. За это стоял ваш майдан? за это вы погубили кучу народа? надеюсь, вы довольны достижениями ма
СМЕРТЬ бандеровской укроМРАЗИ! СТРАШНАЯ СМЕРТЬ!
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В соревнованиях по уличному баскетболу в ходе празднования дня города в украинском Новомиргороде участвовала детская команда под названием «Гитлеровцы». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил житель города Игорь Немировский.«Мы подошли посмотреть игру детей, вышли играть две команды, и прозвучало объявление от ведущих соревнований: «Приготовиться командам «Феникс» и «Гитлеровцы». Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»
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