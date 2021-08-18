Журналисты узнали точный срок завершения укладки труб

О том, что строительство "Северного потока – 2" должно завершится в конце августа, максимум в начале сентября, известно уже давно. Однако точной даты до недавнего времени никто не называл. Журналист Карл Харенброк раскрыл день, когда произойдет это историческое событие.

Харенброк записал для издание DW репортаж о ситуации вокруг газопровода, отметив, что укладка труб завершится уже 23 августа, в понедельник. То есть до этого момента осталось меньше недели.

Журналист в своем материале напомнил, что труба долгое время была под угрозой срыва из-за санкций. Однако договоренности Германии с США по "Северному потоку – 2", по которым Берлин обязался надавить на Россию, чтобы Украина не потеряла транзит газа, все изменили.

Кристиан Пегель, министр энергетики немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания, признался, что вовлеченные в проект компании испытали облегчение после известий о соглашении ФРГ с США. Ведь теперь, по его словам, сотрудники фирм могут не переживать о том, что они останутся без работы из-за рестрикций.

Тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится на Украину 22 августа, но эксперты уверены, что политик разочарует президента Украины Владимира Зеленского своей позицией по газопроводу.

Ранее стало известно, как Россия сможет убить сразу двух зайцев с помощью "Северного потока – 2".