Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Переговоры канцлера Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским представляют серьезную угрозу для Незалежной. Немецкий лидер способна убедить главу Незалежной в необходимости опасных для страны компромиссов, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.
Дипломат уверен, что шансы на приглашение Киева за стол на переговоры вокруг "Северного потока – 2" довольно малы. Однако призрачная надежда все же есть. Этот момент зависит от контактов Байдена с Меркель, хотя последняя отправляется в скором времени в отставку.
По словам Климкина, диалог с канцлером чреват для Украины большими рисками. Меркель, уверен он, заявит Зеленскому о своей давней любви к Украине и напомнит тому о том, что итоги выборов в Германии неизвестны, а потому с ней лучше договориться на определенных условиях, передает телеканал "360".
"Цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина – с одной стороны, Путин с Лукашенко, классические автократы. С другой – западные общества", – считает политик.
Меркель же, продолжил рассуждать дипломат, придерживается стабильности и понимает, что ситуация на Украине может расшататься "Путиным", который "очень хорошо это умеет".
Самому президенту Украины стоит перед встречей с Меркель найти возможность для диалога с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Польшей, чтобы сформировать для себя "четкую матрицу". Время пока что есть, хоть и не безграничное, добавил Климкин.
Ранее сообщалось, что укладка "Северного потока – 2" будет завершена уже 23 августа.
Канцлеру нужно успеть переговорить с нашим лидером до ее отставки
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание