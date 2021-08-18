Зеленского призвали заручиться поддержкой США перед встречей с Меркель

Зеленского призвали заручиться поддержкой США перед встречей с Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Немецкий лидер предложит главе Незалежной невыгодные условия, считает экс-министр

Переговоры канцлера Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским представляют серьезную угрозу для Незалежной. Немецкий лидер способна убедить главу Незалежной в необходимости опасных для страны компромиссов, считает бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Дипломат уверен, что шансы на приглашение Киева за стол на переговоры вокруг "Северного потока – 2" довольно малы. Однако призрачная надежда все же есть. Этот момент зависит от контактов Байдена с Меркель, хотя последняя отправляется в скором времени в отставку.

По словам Климкина, диалог с канцлером чреват для Украины большими рисками. Меркель, уверен он, заявит Зеленскому о своей давней любви к Украине и напомнит тому о том, что итоги выборов в Германии неизвестны, а потому с ней лучше договориться на определенных условиях, передает телеканал "360".

"Цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Если посмотреть на ситуацию из Берлина – с одной стороны, Путин с Лукашенко, классические автократы. С другой – западные общества", – считает политик.

Меркель же, продолжил рассуждать дипломат, придерживается стабильности и понимает, что ситуация на Украине может расшататься "Путиным", который "очень хорошо это умеет".

Самому президенту Украины стоит перед встречей с Меркель найти возможность для диалога с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Польшей, чтобы сформировать для себя "четкую матрицу". Время пока что есть, хоть и не безграничное, добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что укладка "Северного потока – 2" будет завершена уже 23 августа.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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