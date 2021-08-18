Талибы* устроят в Афганистане "колыбель джихада" – СМИ

Талибы* устроят в Афганистане "колыбель джихада" – СМИ
Фото: XinHua/GLOBAL LOOK press
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Эксперты Пентагона предупреждали Байдена о проблемах с террористами после вывода войск США из республики

Официальные представители "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) только делают вид, что стали более светскими и цивилизованными за прошедшие 20 лет. На самом деле они просто выигрывают время, чтобы укрепиться в Афганистане и превратить его в "колыбель джихада". Об этом пишет шотландская Sun.

"У террористической группировки снова есть безопасное место для организации массовых убийств",

– указывает издание, ссылаясь на доклад Управления генерального инспектора Пентагона, который якобы был представлен главе США Джо Байдену еще весной 2021 года. В документе, в частности, указывается, что талибы поддерживают тесные отношения с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ) и предоставляют убежище ее боевикам.

Этого же мнения придерживается и глава отделения по терроризму и конфликтам Института объединенных служб Великобритании Эмили Винтерботэм. По ее словам, "Аль-Каида" сохранила свой плацдарм в Афганистане, несмотря на международное вмешательство в 2001 году, но в последние годы не проявляла себя в этой стране. С приходом к власти "Талибана" это может измениться.

Накануне официальный представитель талибов Забихулла Муджахид дал пресс-конференцию по местному телевидению, на которой заявил, что они не допустят появления на территории Афганистана террористических группировок. Западные СМИ этому не очень-то поверили. В частности, Daily Mail опубликовала фотографии окровавленных детей, избитых и рыдающих людей, указав, что "так талибы выполняют гарантии о безопасности мирных жителей".

Россия, как отметил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, не торопится признавать власть талибов в Афганистане, но намерена поддерживать с ними диалог. Дипломат также высказался о конце "западной гегемонии". 

Источник: Sun
Николай ВИКТОРОВ

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