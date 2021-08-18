Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Вместо развертывания лагерей для беженцев и выделения гуманитарной помощи населению Афганистана Соединенные Штаты вместе с коллегами из Евросоюза призывают соседей исламской республики лишь не закрывать пограничные переходы. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Реакция западного мира на события в Афганистане, сообщила российская госслужащая, искренне шокирует. Позиция членов Североатлантического альянса и Евросоюза, наводивших порядок в стране двадцатилетие, вызывает крайнее недоумение. Никто не спешит направлять гуманитарный груз и устраивать лагеря для беженцев, равно как и финансировать для этого неправительственные организации. Вместо этого ведомства ограничиваются заявлениями.

"Гораздо интереснее – они публикуют заявление на сайте Госдепа с призывом не закрывать пограничные переходы, оставлять открытыми трассы и аэропорты", – отметила Захарова.

Демократический мир, полагает госслужащая, решил ограничиться заявлениями, вместо того чтобы оказать помощь стране, в которой когда-то хозяйничал. Захарова припомнила недавние заявления МИД Эстонии – Таллин с гордостью заявил, что готов принять целых десять беженцев.

"Шокирует не только кризис, который разворачивается в стране, шокирует реакция западного мира", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила еще об одном противоречивом моменте, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил "в трагедии" бывшее политическое руководство Афганистана, которое Запад сам поддерживал активным образом.