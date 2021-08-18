Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Вместо развертывания лагерей для беженцев и выделения гуманитарной помощи населению Афганистана Соединенные Штаты вместе с коллегами из Евросоюза призывают соседей исламской республики лишь не закрывать пограничные переходы. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Реакция западного мира на события в Афганистане, сообщила российская госслужащая, искренне шокирует. Позиция членов Североатлантического альянса и Евросоюза, наводивших порядок в стране двадцатилетие, вызывает крайнее недоумение. Никто не спешит направлять гуманитарный груз и устраивать лагеря для беженцев, равно как и финансировать для этого неправительственные организации. Вместо этого ведомства ограничиваются заявлениями.

"Гораздо интереснее – они публикуют заявление на сайте Госдепа с призывом не закрывать пограничные переходы, оставлять открытыми трассы и аэропорты", – отметила Захарова.

Демократический мир, полагает госслужащая, решил ограничиться заявлениями, вместо того чтобы оказать помощь стране, в которой когда-то хозяйничал. Захарова припомнила недавние заявления МИД Эстонии – Таллин с гордостью заявил, что готов принять целых десять беженцев.  

"Шокирует не только кризис, который разворачивается в стране, шокирует реакция западного мира", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также напомнила еще об одном противоречивом моменте, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил "в трагедии" бывшее политическое руководство Афганистана, которое Запад сам поддерживал активным образом.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость292004
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Гость298776
все так и есть - живем за ваш счет. вы горбатитесь а мы потребляем.
потому что мы умные а вы дураки.
Откровение ублюдка
Гость298776
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М
меня давно не шокирует гейропа и запад в целом,циничное.и проституточное общество потребления,существующее ради прибыли и комфорта,наплевавшее на весь остальной мир
к сожалению все их пороки легко адаптируются в головах местных кастрюль и либероидов всех слоев нашего общества
все так и есть - живем за ваш счет. вы горбатитесь а мы потребляем.
потому что мы умные а вы дураки.
Гость298207
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Афганистан имел статус "Основной союзник вне НАТО" у пиндосов с 2012 года. Украине приготовиться.
М
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меня давно не шокирует гейропа и запад в целом,циничное.и проституточное общество потребления,существующее ради прибыли и комфорта,наплевавшее на весь остальной мир
к сожалению все их пороки легко адаптируются в головах местных кастрюль и либероидов всех слоев нашего общества
Гость298556
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Есть три причины, по которым России не следует опасаться Талибов.1.Талибы умеют не наступать на грабли дважды.В 90-<цензура> талибы были у власти и потеряли ее 2001.Они не будут демонстрировать средевековые методы управления страной.Им надо власть удерживать.2.Сейчас есть Китай, который управляет Пакистаном и будет держать талибов на коротком поводке.А поскольку Китай заинтересован с союзе с Россией, нам пока нет причин паниковать.3 Талибы состоят из различных течений сами по себе и у талибов есть много противников в самом Афганистане. Принцип "разделяй и властвуй еще никто не отменял.
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