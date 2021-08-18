Шанс сохранить СССР от развала оставался и после августовского путча – Горбачев

Шанс сохранить СССР от развала оставался и после августовского путча – Горбачев
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-президент дал совет нынешнему руководству страны

Члены ГКЧП (Госкомитета по чрезвычайному положению) несут "огромную долю" ответственности за развал СССР. Об этом заявил первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

По его словам, в результате инициированной им перестройки в стране были создан фундамент демократии. Однако это не устроило некоторых представителей советского руководства, и они пошли на преступление, организовав путч с целью узурпации власти.

"Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов",

– приводит РИА "Новости" слова Горбачева. По его оценке, путч ослабил позиции президента СССР, но шанс сохранить страну от развала еще был. Однако вынести второй удар – "беловежский сговор руководителей РФ, Украины и Белоруссии" – СССР уже не смог.

При этом заложенные Горбачевым демократические институты в России выдержали испытание, приводит Ura.RU мнение экс-президента. Это доказывает, что избранный им путь развития – единственно правильный для РФ. Граждане и дальше будут отстаивать демократические ценности и выступать против узурпации власти. "Уроки тех дней актуальны сегодня", – указал Горбачев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СССР распался из-за того, что Михаил Горбачев и Борис Ельцин "передрались за власть". О том, что происходило в Белом доме в Москве в дни августовского путча 1991 года, спустя 30 лет поведал начальник охраны Ельцина Александр Коржаков. 

Фоторепортаж
Назад в СССР: перекочевавшие в РФ пережитки советского прошлого
Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника
Фото: Воног Виктор/Фотохроника ТАСС Фото: Загуляев Евгений/Фотохроника ТАС Фото: Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС
Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гостььь
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Николай Кондаков
Не пора ли успокоится по поводу развала СССР? По видимому кому-то очень, очень не хочет с этим мириться. Бывшие республики сейчас развиваются без "старшего брата" а вот искренность этого "старшего" - в своих благих желаний очень чётко заметилось после так называемого развала. Надо просто об этом забыть и по подсказки знаменитого персонажа из мультфильма "ребята давайте жить дружно...", а главное считаться с обоюдными интересами и уважая друг-друга. Только вот "Старшего брата..." этот принцип не очень устраивает и под различными "масками" старается "давить", а в последствии находит различны
Хм... Т.е. мы кого-то там давим, а при этом русских избивают за то, что они русские, ущемляют права, сплошь и рядом. Странно мы как-то давим, может просто некоторые из "младших братьев" совсем охренели, т.е. хотят тут торговать, вкусно жрать, красиво есть и что бы их никто не трогал. А при этом на их родине мы "оккупанты", типа убирайтесь и денег платите за то, что эксплуатировали их. Может дружба действительно должна быть обоюдной.
крым наш
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Николай Кондаков
Не пора ли успокоится по поводу развала СССР? По видимому кому-то очень, очень не хочет с этим мириться. Бывшие республики сейчас развиваются без "старшего брата" а вот искренность этого "старшего" - в своих благих желаний очень чётко заметилось после так называемого развала. Надо просто об этом забыть и по подсказки знаменитого персонажа из мультфильма "ребята давайте жить дружно...", а главное считаться с обоюдными интересами и уважая друг-друга. Только вот "Старшего брата..." этот принцип не очень устраивает и под различными "масками" старается "давить", а в последствии находит различны
Мы согласны жить дружно,только каждый за свой счёт!
Николай Кондаков
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Не пора ли успокоится по поводу развала СССР? По видимому кому-то очень, очень не хочет с этим мириться. Бывшие республики сейчас развиваются без "старшего брата" а вот искренность этого "старшего" - в своих благих желаний очень чётко заметилось после так называемого развала. Надо просто об этом забыть и по подсказки знаменитого персонажа из мультфильма "ребята давайте жить дружно...", а главное считаться с обоюдными интересами и уважая друг-друга. Только вот "Старшего брата..." этот принцип не очень устраивает и под различными "масками" старается "давить", а в последствии находит различны
Гость298207
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Уж эта старая мразь, чье место в петле, лучше помолчала бы. Или дала совет Байдену как правильно съездить в Форос.
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