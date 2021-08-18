Экс-президент дал совет нынешнему руководству страны

Члены ГКЧП (Госкомитета по чрезвычайному положению) несут "огромную долю" ответственности за развал СССР. Об этом заявил первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

По его словам, в результате инициированной им перестройки в стране были создан фундамент демократии. Однако это не устроило некоторых представителей советского руководства, и они пошли на преступление, организовав путч с целью узурпации власти.

"Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов",

– приводит РИА "Новости" слова Горбачева. По его оценке, путч ослабил позиции президента СССР, но шанс сохранить страну от развала еще был. Однако вынести второй удар – "беловежский сговор руководителей РФ, Украины и Белоруссии" – СССР уже не смог.

При этом заложенные Горбачевым демократические институты в России выдержали испытание, приводит Ura.RU мнение экс-президента. Это доказывает, что избранный им путь развития – единственно правильный для РФ. Граждане и дальше будут отстаивать демократические ценности и выступать против узурпации власти. "Уроки тех дней актуальны сегодня", – указал Горбачев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СССР распался из-за того, что Михаил Горбачев и Борис Ельцин "передрались за власть". О том, что происходило в Белом доме в Москве в дни августовского путча 1991 года, спустя 30 лет поведал начальник охраны Ельцина Александр Коржаков.