Пилот-инструктор рассказал о выборе способа голосования в сентябре

Пилот-инструктор рассказал о выборе способа голосования в сентябре
Фото: pixabay.com
Система ДЭГ удобна для москвичей, часто бывающих в командировках

Выборы представителей в законодательные и исполнительные органы власти – реальная возможность для граждан влиять на жизнь страны, ее развитие и управление. Но прийти в установленные дни на избирательный участок получается не всегда. Поэтому система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является отличной альтернативой для людей, которые в силу профессии часто находятся в отъезде, считает пилот-инструктор АО "Русские вертолетные системы" Иван Нерусин.

"Дистанционное голосование – очень интересное направление, особенно для людей, занятых в такой сфере деятельности как авиация. Когда часто приходится ездить по командировкам, такой способ голосования очень удобен",

– высказался Нерусин в эфире телеканала "Москва 24". Он напомнил, что многие давно пользуются различными электронными сервисами для получения госуслуг, оплаты счетов, особенно это стало актуально в связи с пандемией коронавируса. Сам пилот уже зарегистрировался на mos.ru для участия в ДЭГ – это оказалось быстро и просто.

О своем решении воспользоваться сервисом онлайн-голосования на выборах в Госдуму ранее рассказали водители-дальнобойщики из Москвы, полярники, моряки.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичи, желающие проголосовать со своего компьютера или смартфона, должны подать заявку в системе ДЭГ до вечера 13 сентября. Для избирателей в столице уже открыта горячая линия.

Источник: Москва24
Николай ВИКТОРОВ

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