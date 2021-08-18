Дипломаты намерены добиться справедливости

Представители посольства Афганистана в Таджикистане обратились в Интерпол. Дипломаты попросили международную полицию задержать экс-президента исламской республики Ашрафа Гани, а также бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и экс-главу администрации главы государства Фазала Махмуда Фазли.

Дипломатическое ведомство обвиняет указанных бывших государственных служащих в "хищении общественного богатства". Таким образом посольство надеется вернуть стране средства, передает RT.

Согласно приведенным данным, посол республики в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар уже выступил с объяснениями по поводу временного состава правительства страны. Конституция республики гласит, что отсутствие, побег или смерть главы государства, которым является президент, возлагает полномочия на его заместителя.

В настоящее же время ВРИО президента выступает Амрулла Салех, который до захвата страны "Талибаном"* занимал пост вице-президента. С 2018 по 2019 он также был министром внутренних дел Афганистана.

Ранее в российском посольстве рассказали, что Гани покинул страну на вертолете, набитом деньгами. Накануне захвата столицы талибами президент в срочном порядке заполнил четыре автомобиля средствами, после чего выдвинулся к аэропорту. В вертолет не удалось уместить все деньги – часть осталась на взлетном поле. Сам экс-президент позднее сообщил, что решил бежать, чтобы избежать кровопролития.

СМИ заявляли, что Гани в настоящее время находится в Омане.

*запрещенная в России террористическая организация