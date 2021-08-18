Эксперт назвал условия сотрудничества талибов* с Россией

Эксперт назвал условия сотрудничества талибов* с Россией
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Для получения инвестиций новым властям придется покончить с производством наркотиков

Запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан*", которое пытается сейчас закрепиться у власти в Афганистане, может выполнить свои обязательства перед Москвой и Пекином, поскольку страна нуждается в экономической поддержке. Об этом заявил старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Куинси Анатоль Ливен.

По его словам, талибы, например, ради получения от РФ субсидий местным фермерам могли бы снизить уровень торговли наркотиками.

Британский эксперт считает, что со стороны представителей радикального движения было бы безумием не выполнить свои обещания, данные международному сообществу, в частности, связанные с поддержкой джихадизма.

"Помимо прочего, им нужны китайские инвестиции. Я также жду, что они поборются с героиновой индустрией, если Россия и другие страны предоставят компенсации для фермеров", – сказал "Ленте.ру" Ливен.

В последнем случае он имел в виду тех афганских аграриев, которые продолжают на сегодняшний момент времени выращивать опийный мак.

При наилучшем развитии событий Афганистан может превратиться в суннитскую версию Ирана, полагает эксперт клуба "Валдай". Британец прогнозирует, что РФ, КНР, Пакистан и Иран, а также большая часть стран Ближнего Востока признают новую афганскую власть, в отличие, от США.

Накануне, представители "Талибана" дали свою первую пресс-конференцию. На ней, кроме прочего, были объявлены первые шаги руководства и обозначены основные приоритеты в строительстве государства. Так, талибы обещали прекратить производство наркотиков. А сегодня призвали граждан сдать уполномоченным органам оружие и боеприпасы.

*запрещенная в России организация

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость297498
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Гость298776
в прямом. дружить то надо.
не талибы же будут дружить с россией - правильно ?
а какую жертву то принесет? )
Гость298776
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Гость297498
в смысле?
в прямом. дружить то надо.
не талибы же будут дружить с россией - правильно ?
Гость297498
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Гость298776
россия принесет талибам жертву.
в смысле?
Гость298776
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россия принесет талибам жертву.
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