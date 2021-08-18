На Украине обозначили главное достижение страны после развала СССР

На Украине обозначили главное достижение страны после развала СССР
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежным удалось серьезно перестроить экономику

Вот уже несколько десятилетий украинское государство живет самостоятельной жизнью на международной арене. Страна перестала быть частью великой империи, и целых 30 лет вольна сама принимать стратегические решения. Такое положение дел привело к ощутимым изменениям в экономической сфере, отметил украинский политический аналитик Александр Кочетков.

В первую очередь, эксперт обратил внимание на то, что Незалежной удалось-таки добиться перестройки экономической модели с социалистического уклада на рыночный. Подобного рода изменения Кочетков считает главным достижением киевского режима за годы независимости.

При этом аналитик не скрывает, что на Украине установился не рациональный, а "дикий капитализм". Однако в любом случае такая форма экономических отношений кажется Кочеткову значительно более правильной, чем социализм. Своим мнением эксперт поделился на страницах интернет-издания "Главред".

В то же время, незалежные плохо распорядились наследием, которое досталось им от Советского Союза. Как отметил эксперт, "фантастические стартовые условия" не были использованы должным образом. Такая нерадивость украинских правителей привела к тому, что сейчас страна "плетется в хвосте" мирового рынка.

В конце концов, в государстве сложилась достаточно плачевная ситуация. На данный момент экономические показатели Украины оставляют желать лучшего. Разумеется, и уровень жизни населения находится на дне.

Также Кочетков убежден, что его родине необходимо гордиться тем, что за прошедшие три десятилетия никто не отнял у нее независимость, и она продолжает самостоятельно действовать в мировом пространстве. Каким образом эксперт относится к явному кураторству со стороны западных держав, он не указал.

К слову, недавно украинский премьер выступил с весьма неожиданной инициативой. Он предложил запретить местным депутатам общение с российскими политиками.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость298131
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Самая богатая и процветающая республика СССР, после того, как решила лечь под США, всего за несколько лет превратилась в скотомогильник, без промышленности, без науки, без медицины, без культуры, без части населения и территорий!!!
Гость291289
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"Также Кочетков убежден, что его родине необходимо гордиться тем, что за прошедшие три десятилетия никто не отнял у нее независимость" - у меня, на даче, за забором куча навоза тоже считает себя не зависимой, вероятно гордится собой даже, однако, когда мне приспичит удобрить землю на даче, <цензура> к куче и пару-тройку ведер забираю
Гость298849
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Во времена СССР все считали, что Украина - житница России и фактически кормит ее. Я уже не говорю о том, что на Украине люди жили в целом много лучше, чем в России. А в реальности оказалось, что Украина - новая европейская нищенка-побирушка.
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