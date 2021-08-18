Зеленский задумал лишить Кличко полномочий мэра Киева

Зеленский задумал лишить Кличко полномочий мэра Киева
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Номинально должность может сохраниться за бывшим спортсменом

Власти Украины всерьез задумались над тем, чтобы поставить во главе администрации столицы своего человека. На место Виталия Кличко прочат министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Об этом в среду, 18 августа, сообщил лидер фракции партии "Голос" в Верховной раде Ярослав Железняк.

По его данным, вопрос о назначении нового человека на должность главы Киевской городской госадминистрации может быть решен на внеочередном заседании парламента 23 августа, сообщает "Страна". Причем за Виталием Кличко может сохраниться должность мэра Киева, поскольку она является выборной. Однако ему могут значительно урезать полномочия, передав их чиновнику, который больше устраивает Офис президента.

О том, что бывший комик Владимир Зеленский и бывший боксер Виталий Кличко не сработались, стало понятно еще в мае, когда президент Незалежной резко раскритиковал работу мэра Киева.  Тогда об отставке речь не шла, и сам Кличко отнесся к конфликту несерьезно. Однако на днях мэр Киева обратился к сторонникам с предупреждением, что его якобы хотят лишить должности по надуманным причинам.

Источник: Страна
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291289
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"В Соединенных Штатах кулаки боксеров приравниваются к оружию. А кулаки чемпиона мира можно назвать ядерным оружием. Думаю, что это оружие мы пока не будем применять." - Зе рискует )))))))
Настоящий ОДЕССИТ
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Началось!!!
Гость298207
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Не только лишь Зе хочет это сделать, мало кто может это сделать.
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