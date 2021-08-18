Страны одна за другой отказываются принимать беженцев из Афганистана

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Ministerio De Defensa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Ministerio De Defensa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеОзвучена украденная президентом Афганистана сумма
Просвещенный Запад не готов спасать население дестабилизированного государства

Госпереворот в Афганистане привел к серьезным последствиям, которые всколыхнули весь мир. Каким образом международное сообщество будет выстраивать отношения с талибами*, которые заявили о захвате власти в государстве, пока непонятно. Тем временем, отказывающиеся жить под боевиками местные жители пытаются найти приют в других государствах. Однако европейские и другие страны не горят желанием принимать у себя беженцев из Афганистана.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Державы, которые на каждом углу трубят о защите прав человека и необходимости помогать мигрантам, на этот раз решили оградить свои государства от несчастных афганских переселенцев.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com

На фоне массового бегства людей из захваченного талибами* Афганистана заявления некоторых европейских государственных деятелей выглядят как издевка. Так, вице-премьер Словакии Рихард Сулик объявил о готовности укрыть под крылом этого государства не более десяти беженцев из Афганистана.

Ровно такое же количество афганцев готовы принять на своей территории власти Эстонии. При этом оба государства подчеркнули, что речь идет о конкретных людях, которые активно сотрудничали с Евросоюзом и НАТО.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В это же время о своем нежелании принимать беженцев из Афганистана уже объявили Грузия, Бангладеш, Турция и Венгрия. Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози также подчеркнул, что возглавляемые им территории не готовы предоставить убежище афганцам. Градоначальник напомнил, что политика массового приема мигрантов может резко повысить риски террористических атак.

Фото: Ministerio De Defensa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Зато о своей готовности дать кров перепуганным беглецам из Афганистана заявили власти Великобритании. Местное правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Британию 20 тысяч афганских мигрантов.

Также в прессе появилась информация, что люди активно бегут в соседние Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Однако власти данных государств пока не давали никакие официальные комментарии по этому поводу. Также ожидается, что потоки беженцев хлынут в Пакистан и Иран.

Фото: Ministerio De Defensa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Несмотря на явное нежелание европейских государств принимать на своих территориях беженцев, Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон считает неправильным отправлять беглецов обратно в Афганистан. Госслужащая убеждена, что европейцы должны помочь афганцам и приютить их на своих территориях.

*организация запрещена в России

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость298935
Пожаловаться Ответить
А вурkaина как же, где же??!
Мэр Лондона - паки
Пожаловаться Ответить
Цель - добавить себе голосов на следующих выборах.
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Не знают что делать? На Украину их! Должна же в конце концов эта "вэлыка" страна выполнять свои обязательства перед ЕС и НАТО!
Гость298672
Пожаловаться Ответить
Америка заварила "кашу" в Афганистане, двадцать лет внедряла демократию. пусть всех беженце забирают себе.Так же пусть страны , помощники Америки , тоже забирают мигрантов. Они все трубили в фанфары о великих победах в Афгане.
1
новости партнеров

"Газпром" опустошил ПХГ в Европе и поставил под удар потребителей в ЕС – СМИ

Помощь может прийти по новому "Северному потоку-2"

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1809 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей