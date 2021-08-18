Просвещенный Запад не готов спасать население дестабилизированного государства

Госпереворот в Афганистане привел к серьезным последствиям, которые всколыхнули весь мир. Каким образом международное сообщество будет выстраивать отношения с талибами*, которые заявили о захвате власти в государстве, пока непонятно. Тем временем, отказывающиеся жить под боевиками местные жители пытаются найти приют в других государствах. Однако европейские и другие страны не горят желанием принимать у себя беженцев из Афганистана.

Державы, которые на каждом углу трубят о защите прав человека и необходимости помогать мигрантам, на этот раз решили оградить свои государства от несчастных афганских переселенцев.

На фоне массового бегства людей из захваченного талибами* Афганистана заявления некоторых европейских государственных деятелей выглядят как издевка. Так, вице-премьер Словакии Рихард Сулик объявил о готовности укрыть под крылом этого государства не более десяти беженцев из Афганистана.

Ровно такое же количество афганцев готовы принять на своей территории власти Эстонии. При этом оба государства подчеркнули, что речь идет о конкретных людях, которые активно сотрудничали с Евросоюзом и НАТО.

В это же время о своем нежелании принимать беженцев из Афганистана уже объявили Грузия, Бангладеш, Турция и Венгрия. Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози также подчеркнул, что возглавляемые им территории не готовы предоставить убежище афганцам. Градоначальник напомнил, что политика массового приема мигрантов может резко повысить риски террористических атак.

Зато о своей готовности дать кров перепуганным беглецам из Афганистана заявили власти Великобритании. Местное правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Британию 20 тысяч афганских мигрантов.

Также в прессе появилась информация, что люди активно бегут в соседние Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Однако власти данных государств пока не давали никакие официальные комментарии по этому поводу. Также ожидается, что потоки беженцев хлынут в Пакистан и Иран.

Несмотря на явное нежелание европейских государств принимать на своих территориях беженцев, Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон считает неправильным отправлять беглецов обратно в Афганистан. Госслужащая убеждена, что европейцы должны помочь афганцам и приютить их на своих территориях.

*организация запрещена в России