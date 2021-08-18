Представительница Варшавы призывает не допустить сертификации российской трубы

В Варшаве потребовали от Брюсселя остановить "сомнительный" проект "Северный поток-2" на основании того, что он якобы не отвечает требованиям европейского законодательства, в частности третьего энергетического пакета. С таким призывом выступила депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Анни Фотыга, обратившись с соответствующим запросом в Еврокомиссию. Об этом сообщает "Газета.ру", в распоряжении которой оказался текст документа.

По мнению польского депутата, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG не соблюдает " фундаментальные правила третьего энергетического пакета".

"В частности, владелец трубопровода хочет избежать требований, которые касаются разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, что должно учитывать стоимость всего газопровода", – говорится в ее жалобе.

Также она не преминула изобразить уже ставшую традиционной украино-американскую мантру об угрозе энергобезопасности, которую несет наша труба всему европейскому континенту – странам-членам ЕС, партнерам сообщества в Старом Свете, нарушая "энергетическую солидарность".

Пани Фотыга напомнила о том, что Nord Stream 2 AG в июне 2021 года запросил у регулятора сертификацию "СП-2" как независимого оператора системы передачи.

"Регулирующий орган обязан отклонить любую сертификацию, которая может представлять угрозу безопасности энергопоставок любого из государств-членов", – утверждает польский парламентарий.

Она обратилась в ЕК с вопросом о том, какие действия комиссия намерена предпринять, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока-2" третьему энергопакету и отклонить любые отступления от законодательства ЕС. Помимо этого пани Фотыга хочет добиться от органа определенности, поддерживает ли Еврокомиссия призывы ряда государств сообщества остановить "сомнительный" газопровод.

Ранее сегодня стало известно, что укладка труб российской балтийской магистрали завершится уже 23 августа, в понедельник. Таким образом, до момента окончания строительства "СП-2" осталось меньше недели. А в первой декаде августа сообщалось о начале работ по сертификации первой нитки газопровода.

Заметим, что 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится в Киев, где, скорее всего, объявит президенту Украины Владимиру Зеленскому об условиях продолжения существования транзита российского газа через территорию Незалежной. И, как предполагают эксперты, она привезет ему "ультиматум" из Москвы, куда глава немецкого правительства прилетит 20 августа на встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

