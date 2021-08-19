Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Немецкий канцлер Ангела Меркель полностью обеспечила национальные и государственные интересы Германии по запуску "Северного потока – 2". Соответствующее мнение выразил украинский экономист Юрий Атаманюк, заявивший о том, что немецкий лидер заслуживает самой высокой похвалы со стороны граждан Германии.

По мнению эксперта, Берлин "развел" Киев, лишив Украину транзита газа, которой приносил ей ежегодно порядка 5 млрд долларов. Теперь Незалежная лишена статуса ведущего транзитера – перекачку топлива забрали у "дурных украинцев".

Атаманюк полагает, что энергобезопасность всей европейской территории будет лежать на ФРГ, которая стала главным газовым хабом в регионе. Благодаря этому фактору Германия смогла обеспечить необходимой энергетикой свои заводы и предприятия, гарантировав внутренний промышленный рост.

У Украины остались лишь "траншеи" с высокими процентами и развал промышленности, добавил спикер.

"Она красотка. Она действительно канцлер, дипломат и патриот. Но исключительно германского народа. Она сделала для него лишь "плюсы". Экономика – это сообщающиеся сосуды. Захватываемый один раз рынок нужно беречь и оберегать. И она это сделала", – заявил Атаманюк.

Экономист добавил, что политически Меркель воспринимается Киевом в качестве друга и миротворца.

"Развела по классике. Полностью", – считает экономист.

Ранее немецкий журналист Карл Харенброк заявил, что укладка труб "Северного потока – 2" завершится уже 23 августа – по мнению представителя СМИ, до финала остались считанные дни.