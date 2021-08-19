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Немецкий канцлер Ангела Меркель полностью обеспечила национальные и государственные интересы Германии по запуску "Северного потока – 2". Соответствующее мнение выразил украинский экономист Юрий Атаманюк, заявивший о том, что немецкий лидер заслуживает самой высокой похвалы со стороны граждан Германии.
По мнению эксперта, Берлин "развел" Киев, лишив Украину транзита газа, которой приносил ей ежегодно порядка 5 млрд долларов. Теперь Незалежная лишена статуса ведущего транзитера – перекачку топлива забрали у "дурных украинцев".
Атаманюк полагает, что энергобезопасность всей европейской территории будет лежать на ФРГ, которая стала главным газовым хабом в регионе. Благодаря этому фактору Германия смогла обеспечить необходимой энергетикой свои заводы и предприятия, гарантировав внутренний промышленный рост.
У Украины остались лишь "траншеи" с высокими процентами и развал промышленности, добавил спикер.
"Она красотка. Она действительно канцлер, дипломат и патриот. Но исключительно германского народа. Она сделала для него лишь "плюсы". Экономика – это сообщающиеся сосуды. Захватываемый один раз рынок нужно беречь и оберегать. И она это сделала", – заявил Атаманюк.
Экономист добавил, что политически Меркель воспринимается Киевом в качестве друга и миротворца.
"Развела по классике. Полностью", – считает экономист.
Ранее немецкий журналист Карл Харенброк заявил, что укладка труб "Северного потока – 2" завершится уже 23 августа – по мнению представителя СМИ, до финала остались считанные дни.
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