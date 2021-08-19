"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт
Ангела Меркель. Фото: Jens Schicke via www.imago-image/www.globallookpress.com
Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Немецкий канцлер Ангела Меркель полностью обеспечила национальные и государственные интересы Германии по запуску "Северного потока – 2". Соответствующее мнение выразил украинский экономист Юрий Атаманюк, заявивший о том, что немецкий лидер заслуживает самой высокой похвалы со стороны граждан Германии.

По мнению эксперта, Берлин "развел" Киев, лишив Украину транзита газа, которой приносил ей ежегодно порядка 5 млрд долларов. Теперь Незалежная лишена статуса ведущего транзитера – перекачку топлива забрали у "дурных украинцев".

Атаманюк полагает, что энергобезопасность всей европейской территории будет лежать на ФРГ, которая стала главным газовым хабом в регионе. Благодаря этому фактору Германия смогла обеспечить необходимой энергетикой свои заводы и предприятия, гарантировав внутренний промышленный рост.

У Украины остались лишь "траншеи" с высокими процентами и развал промышленности, добавил спикер.

"Она красотка. Она действительно канцлер, дипломат и патриот.  Но исключительно германского народа. Она сделала для него лишь "плюсы". Экономика – это сообщающиеся сосуды. Захватываемый один раз рынок нужно беречь и оберегать. И она это сделала", – заявил Атаманюк.

Экономист добавил, что политически Меркель воспринимается Киевом в качестве друга и миротворца.

"Развела по классике. Полностью", – считает экономист.

Ранее немецкий журналист Карл Харенброк заявил, что укладка труб "Северного потока – 2" завершится уже 23 августа – по мнению представителя СМИ, до финала остались считанные дни.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость299228
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Ну что... теперь укропа можно пожелать ОГРОМНОГО счастья в личной жизни))).
Гость297759
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героям в с р а л о.
Гость299219
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В лучшем случае проститутки становятся бандаршами, но никогда не становятся успешными членами общества. А украина даже бандаршей не стала, а так и осталась сдешёвой bлядью.
Гость291352
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Не а хохлы думали что Меркель должна думать о них в ущерб своей стране? Или Путин после всего <цензура> со стороны хохляндии должен репу чесать изобретая как-бы бабла украм на халяву подкинуть задвигая проблемы своей страны? Это или патологическая привычка к халяве или хронический кретинизм мозга свидомных.
Гость298215
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Да вы гляньте на хари этих вождей украинского стада - всякие кулебы, гнойсманы, хрявчуки, поросятники. Это же культурное и нравственное дно. Продадут все. А морды ярых педриотов этой ямы - это же дегенераты, отбросы, бидло без прошлого и будущего. Более 20 миллионов уехали из этой кучи навоза. Кто нибудь из стада задумался? Нет, они тут рассказывают друг другу как тяжело жить бомжам в России. Вот их уровень. Дно, бомжи.
Гость296733
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Нет, хохлы, "все должны Украине", да :) Ничего, скоро все земли ваши распродадут, где жить будете со своей мовой? кто вас поймет на этом мовканье?
Пророк!
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А вы как хотели??? Чтобы ВВП лег под Украину? Да никогда!!! Вот и весь сказ. Умный сделает правильный выбор!Дерзайте!!!
Иван
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Удивляюсь тупости украинцев,а стали они такими,потому что Россия решала ихние проблемы за свой счёт,получив в ответ дулю намазанную салом!Понять,что в том что случилось с их прекрасной страной,они не могут,вели себя по хамски,москоляку на гиляку и т.д.,воровство,не способность договариваться и привело к тому,что Украина,как та бабка у разбитого корыта!И по делом!
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