Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана

Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана
Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Единственная надежда": противники талибов* обратились к Западу с просьбой о помощи
США доведут Незалежную до полного хаоса

Украине грозит тяжелая судьба Афганистана. С таким предупреждением выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ. Чиновник указал на то, что США сделали так, что у власти в Незалежной стоят лояльные к этой стране люди. 

Вашингтон снабжает Киев оружием, которое американцам самим не нужно. США не просто закрывают глаза, а поддерживают неонацизм на Украине, рост наркотрафика, экстремизма, различного видна розни и преступности. 

Киев же, в свою очередь, рад стараться, чтобы стать членом НАТО, Патрушев задал риторический вопрос в разговоре с "Известиями", помог ли Афганистану статус союзника США вне НАТО. Госдеятель считает, что сторонники США на Украине повторят судьбу афганцев. Ведь Незалежная, к власти в которой придут неонацисты, уже на пути к развалу. В итоге американцы просто забудут про украинцев. 

Также Патрушев высказался о причинах переворота в Афганистане. По его словам, американская и натовская разведка плохо сработала. Другой причиной стало то, что англосаксы убеждены в том, что делают все правильно. При этом все свои проколы не признают, а вину сваливают на правительство президента Ашфара Гани, которого сами же и сделали главой Афганистана, и на неразвитую местную армию. Секретарь Совбеза указал также на то, что Запад вывозит из Афганистана исключительно своих граждан, бросив афганцев в беде. 

Также из-за США Афганистан превратился в одну большую нарколабораторию. Американцы наживались на операции в республике, которую вместо развития привели к разрухе. 

При этом Патрушев подчеркнул, что пока повода для ввода российских войск в Афганистан нет. Совбез следит за ситуацией и нацелен на диалог с партнерами и силами, которые заинтересованы в улучшении жизни в стране. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость297498
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Смерть россии
А что с россией лучше? россия искажает историю украинцев, грузин, азербайджанцев, казахов... россия враг всех республик бившего СССР
не кури больше каку)
Гость297817
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ДА ПЛЕВАТЬ НА УСРАИНУ - ЗА ДОЛБАЛА ----- ПУСТЬ ПИНДОСЫ ЕЙ ПОМОГАЮТ НА ДНО СКАТЫВАТЬСЯ ---- КАККОЙ ЧМО призидент ТАКОЙ И НАРОДЕЦ ---- УКРОПЫ ХОЛОПЫ
Шаман
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А что этот старик предлагает конкретно? Или он просто бяку сказать пришел?
Сергей
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Такие как этот нефропат вместе со всем ихнем (кодлой) руководством делает все что это действительно произошло. Начиная с так называемых "гумконвоиях" по вооружению сепаратистов (г.2014 и даже до этого, вернее с начала провозглашения независимости и до сегодняшнего дня). Но видимо долго им не осталось...
Гость299219
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Смерть россии
А что с россией лучше? россия искажает историю украинцев, грузин, азербайджанцев, казахов... россия враг всех республик бившего СССР
Твоя история - это сочинения Сталина 1930-<цензура> годов, который вас представил, как было выгодно в той политической ситуации, подарил вам Донецкую область, бывшую российскую Юзовку, потом подарил вам куски Польши, Румынии, Венгрии. До этого вам отдали Одессу, Херсон, Харьков с областями, В этом ваша искажённая история. Потому что, даже Киев - русский город, но после монгольского нападения 1240 года ушёл из под русского влияния к монголам, затем спустя 300 лет, к полякам, потом вернулся к России с оскотиненными поляками потомками монголов, кем вы и остались. Злоба и зависть и ненависть тебя гложет.
Гость296733
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Смерть россии
А что с россией лучше? россия искажает историю украинцев, грузин, азербайджанцев, казахов... россия враг всех республик бившего СССР
...написал заробитчанин, выгребающий септики в Воронеже :)
Гость296733
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Когда американцы свалят с Украины, республики так же спокойно войдут на Украину без всякого сопротивления - это единственный шанс Украине остаться отдельной страной
Гость298215
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Гость292763
Сам сдохни жижа!!!
Животное, а как именно Россия искажает историю таких как ты дегенератов? Шо твоя рязанская харя оказывается вдруг шумерско-арийской, шо слэнг кучки нищих холопов лучше общего языка 120 народов? Вы малограмотное и тупое стадо имеете наглость вякать о том, о чем понятия не имеете. Опарыыши.
Гость292763
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Смерть россии
А что с россией лучше? россия искажает историю украинцев, грузин, азербайджанцев, казахов... россия враг всех республик бившего СССР
Сам сдохни жижа!!!
Гость298971
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Чтоб ты здох <цензура> провокатор, неудачник.
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