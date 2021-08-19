США доведут Незалежную до полного хаоса

Украине грозит тяжелая судьба Афганистана. С таким предупреждением выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ. Чиновник указал на то, что США сделали так, что у власти в Незалежной стоят лояльные к этой стране люди.

Вашингтон снабжает Киев оружием, которое американцам самим не нужно. США не просто закрывают глаза, а поддерживают неонацизм на Украине, рост наркотрафика, экстремизма, различного видна розни и преступности.

Киев же, в свою очередь, рад стараться, чтобы стать членом НАТО, Патрушев задал риторический вопрос в разговоре с "Известиями", помог ли Афганистану статус союзника США вне НАТО. Госдеятель считает, что сторонники США на Украине повторят судьбу афганцев. Ведь Незалежная, к власти в которой придут неонацисты, уже на пути к развалу. В итоге американцы просто забудут про украинцев.

Также Патрушев высказался о причинах переворота в Афганистане. По его словам, американская и натовская разведка плохо сработала. Другой причиной стало то, что англосаксы убеждены в том, что делают все правильно. При этом все свои проколы не признают, а вину сваливают на правительство президента Ашфара Гани, которого сами же и сделали главой Афганистана, и на неразвитую местную армию. Секретарь Совбеза указал также на то, что Запад вывозит из Афганистана исключительно своих граждан, бросив афганцев в беде.

Также из-за США Афганистан превратился в одну большую нарколабораторию. Американцы наживались на операции в республике, которую вместо развития привели к разрухе.

При этом Патрушев подчеркнул, что пока повода для ввода российских войск в Афганистан нет. Совбез следит за ситуацией и нацелен на диалог с партнерами и силами, которые заинтересованы в улучшении жизни в стране.