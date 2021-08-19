Лидеры двух стран встретятся позже на день

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом не 30 августа, как планировалось, а 31 числа. Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины во время онлайн-брифинга, транслировавшегося в "Фейсбук", объяснил перенос встречи тем, что программа визита расширилась. Лидеры двух стран не только проведут переговоры с делегациями, но и пообщаются наедине.

Как уточняет RT, во время посещения Зеленским Белого дома будут обсуждаться политические, экономические вопросы и сфера безопасности. Как напоминает URA.RU, Байден лишь в июле позвал Зеленского в США.