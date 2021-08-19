Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане
Жозеп Боррель. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Европа не может себе позволить такого развития событий, считает глава дипломатии

Ситуация в Афганистане приковывает внимание общественности всего мира. Так, в ЕС боятся, что Россия и Китай возьмут ситуацию в республике под свой контроль. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, призвал коллег не допустить этого. 

Боррель также отметил, что сейчас стоит вопрос о будущем Афганистана, будет ли сформировано правительства национального единства, в которое вошли бы и члены бывшей власти. 

Глава дипломатии ЕС счел, что сложившаяся ситуация – это трагедия для страны, для репутации Запада. 

Ситуация в Афганистане обострилась летом. "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) взял под контроль практически всю страну. Провинция Панджшер не готова сдаваться боевикам. Представители "сопротивления" уже попросили Запад о помощи и призвали дать им оружие. 

Президент Афганистана Ашраф Гани, сбежавший в ОАЭ, заявил, что вернется в свою страну, а также опроверг данные о том, что вывез огромную сумму денег. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость291289
Пожаловаться Ответить
"правительства национального единства" прямо дежавю ... 2014 год .. Украина
Гость290471
Пожаловаться Ответить
Сейчас огромное количество беженцев из Афганистана рвётся в Узбекистан. Речку пересечь можно не только по мосту, есть и другие проверенные способы. Узбекистан клянчит деньги у мирового сообщества на сетчатый забор, как Литва у Евросоюза? Нет? А что так?
Гость290471
Пожаловаться Ответить
Баррель, готовься к земле, а не выдвигай требования.
Европейским Табаки и <цензура> вход в Афган запрещен.
Гость290471
Пожаловаться Ответить
Популярная в США шутка - если вы задумались о бессмысленности своего существования, вспомните, что США потратили двадцать лет в Афганистане, чтобы заменить власть Талибана на власть Талибана.
1
новости партнеров

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1810 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей