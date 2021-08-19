Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил свою обложку нового номера – на этот раз карикатура связана с событиями в Афганистане и переходом аргентинского форварда Лионеля Месси из родной "Барселоны" в парижский ПСЖ.
Обложка нового выпуска посвящена теме захвата власти в исламской республике представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Вместе с переходом многократного обладателя "Золотого мяча" во французскую лигу эти события являются одним из самых обсуждаемых на текущей неделе в новостных агентствах.
На обложке нарисованы женщины, облаченные в паранджу с номером аргентинского футболиста и его фамилией на спине. Как отмечает источник, номер – в продаже с 18 августа.
"Талибан": это хуже, чем мы думали!" – гласит громкая подпись к карикатуре, опубликованной на странице журнала в социальной сети "Твиттер".
Таким образом, французское СМИ намекнуло на катарское происхождение закрытой акционерной организации Qatar Sports Investments – она является владельцем ПСЖ. При этом Доху неоднократно обвиняли в финансировании международного терроризма. Политический офис талибов* также расположен в Катаре.
Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021
Retrouvez :
👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population
👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?
👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !
En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0
Известно, что днем ранее мулла Абдул Гани Барадар, лидер движения, прибыл из Катара в Кандагар. Глава политического офиса талибов* Мохаммад Наим сообщил, что делегация "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют страну – прим. ред.) приземлилась в аэропорту.
Ранее лидер "Северного альянса" Ахмад Шах призвал Запад оказать выступающим против "Талибана" афганцам оказать помощь в виде оружия, боеприпасов и провианта. Его текст с обращением к США и Европе опубликовали в западных СМИ.
*запрещенная в России террористическая организация
Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист
Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим