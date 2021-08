Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил свою обложку нового номера – на этот раз карикатура связана с событиями в Афганистане и переходом аргентинского форварда Лионеля Месси из родной "Барселоны" в парижский ПСЖ.

Обложка нового выпуска посвящена теме захвата власти в исламской республике представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Вместе с переходом многократного обладателя "Золотого мяча" во французскую лигу эти события являются одним из самых обсуждаемых на текущей неделе в новостных агентствах.

На обложке нарисованы женщины, облаченные в паранджу с номером аргентинского футболиста и его фамилией на спине. Как отмечает источник, номер – в продаже с 18 августа.



"Талибан": это хуже, чем мы думали!" – гласит громкая подпись к карикатуре, опубликованной на странице журнала в социальной сети "Твиттер".

Таким образом, французское СМИ намекнуло на катарское происхождение закрытой акционерной организации Qatar Sports Investments – она является владельцем ПСЖ. При этом Доху неоднократно обвиняли в финансировании международного терроризма. Политический офис талибов* также расположен в Катаре.

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !



Retrouvez :



👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population

👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?

👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !



En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0