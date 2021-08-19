Charlie Hebdo посвятил карикатуру своего номера талибам* с Месси

Charlie Hebdo посвятил карикатуру своего номера талибам* с Месси
Лионель Месси. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Еженедельник вспомнил о происхождении спонсора ПСЖ, где теперь выступает спортсмен

Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo представил свою обложку нового номера – на этот раз карикатура связана с событиями в Афганистане и переходом аргентинского форварда Лионеля Месси из родной "Барселоны" в парижский ПСЖ. 

Обложка нового выпуска посвящена теме захвата власти в исламской республике представителями запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Вместе с переходом многократного обладателя "Золотого мяча" во французскую лигу эти события являются одним из самых обсуждаемых на текущей неделе в новостных агентствах.

На обложке нарисованы женщины, облаченные в паранджу с номером аргентинского футболиста и его фамилией на спине. Как отмечает источник, номер – в продаже с 18 августа.

"Талибан": это хуже, чем мы думали!" – гласит громкая подпись к карикатуре, опубликованной на странице журнала в социальной сети "Твиттер".

Таким образом, французское СМИ намекнуло на катарское происхождение закрытой акционерной организации Qatar Sports Investments – она является владельцем ПСЖ. При этом Доху неоднократно обвиняли в финансировании международного терроризма. Политический офис талибов* также расположен в Катаре.

Известно, что днем ранее мулла Абдул Гани Барадар, лидер движения, прибыл из Катара в Кандагар. Глава политического офиса талибов* Мохаммад Наим сообщил, что делегация "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют страну – прим. ред.) приземлилась в аэропорту.

Ранее лидер "Северного альянса" Ахмад Шах призвал Запад оказать выступающим против "Талибана" афганцам оказать помощь в виде оружия, боеприпасов и провианта. Его текст с обращением к США и Европе опубликовали в западных СМИ.

*запрещенная в России террористическая организация

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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