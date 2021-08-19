"Примут с радостью": Зеленский описал ощущения жителей Крыма после "возврата" к Украине

"Примут с радостью": Зеленский описал ощущения жителей Крыма после "возврата" к Украине
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной вспомнил, как ездил на полуостров с гастролями

Когда Украина "отвоюет" Крым, ей не придется столкнуться с недовольством местных жителей, потому что "ментально" они остались с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, крымчане уже "пожили без Украины" и поняли, что все хорошее в истории полуострова было связано исключительно с ней. Поэтому на полуострове все ждут – не дождутся возможности "вернуться" в состав Украины.

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь",

– приводит слова Зеленского издание "Новое время".

Он припомнил, как будучи "звездой" ездил в Крым и замечал, что местные жители не считали себя русскими: "Говорили, что они крымчане", – передает телеканал "360".

В связи с этим глава Незалежной убежден, что Киеву необязательно готовить план по "ментальным изменениям" населения Крыма. Но вот к физическому возвращению полуострова и акватории Черного моря готовиться необходимо. По словам Зеленского, он уже дал такое "задание".

Общение лидера Незалежной с журналистами состоялось незадолго до 30-летней годовщины независимости Украины. К празднованию этой даты Киев тоже готовится. В частности, боевую технику к параду обклеили скотчем. Кадры опубликовал оппозиционер Вадим Рабинович. 

Ранее Зеленский рассказал, что любит Крым, поскольку с этой землей связаны его детские воспоминания, в том числе рапаны со скрипящим на зубах песком. Однако в последнем интервью он исправился, указав, что в детстве в Крым не ездил, а попал впервые на полуостров уже в студенческие годы. 

Источник: Новое время
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость292122
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Что ж они там курят-то все? С радостью еле отбрыкались от этих дегенератов, а они всё мечтают о чем-то...
Казмерышен Пётр, Мариуполь, 0952206644!
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крым наш
Когда он говорит,такое ощущение что он бредит!
Он сейчас в Дурке укроБАБУИНОВ с очередной ПЭРЭМОГОЙ поздравляет:Президент УРины Вольдемар ЗЕлуленский разрешил принудительно забирать у владельцев земельные участки и объекты недвижимости, которые находятся в 50 метрах от государственной границы. Правительство и местные органы должны в течение шести месяцев провести инвентаризацию таких объектов и определить их собственников.«Принять меры по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов
крым наш
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Когда он говорит,такое ощущение что он бредит!
Гость294200
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<цензура> <цензура> <цензура>! Когда рак на горе свиснет!
Гость299351
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Фантазер, ты меня называла
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