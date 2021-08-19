Польша пыталась насильно вытеснить в Белоруссию афганских беженцев

Польша пыталась насильно вытеснить в Белоруссию афганских беженцев
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Варшава намерена исказить реальную картину, считают в Минске

Польские правоохранители доставили к пограничной заставе Русаки большую группу мигрантов. Местные пограничники попытались их вытеснить на территорию Белоруссии – те в знак протеста организовали стихийный лагерь. Бежавшие от войны люди отказываются выполнять требования польских пограничников и заявили, что намерены подать прошение о предоставлении убежища, сообщили в Пограничном комитете Белоруссии.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что польская сторона пытается преподать события исключительно в выгодном для себя свете, искажая фактологическую картину. Так, на место для подготовки ангажированных телерепортажей созвали представителей СМИ, в присутствии которых начали раздавать воду беженцам.

До польских медиа также доводилось, что беженцы находятся на границе уже несколько дней. Источник утверждает, что польские силовики вывезли мигрантов на военном транспорте.

Основная часть беженцев, отмечает комитет – граждане Афганистана. Они открыто заявили, что собираются подать прошение о предоставлении убежища.

На видео один из мужчин заявил, что не собирается оставаться в Белоруссии. Многие стремятся добраться до Германии. Мужчина также просит пограничников оказать помощь.

Недавно  восточноевропейские государства, граничащие с Белоруссией, заявили о росте задерживаемых беженцев на границе с республикой. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что теперь страна не намерена сдерживать потоки нелегалов, не имея на то ни средств, "ни сил". Местные пограничники многократно заявляли о случаях насильственного выдворения беженцев со стороны Литвы, Польши и Латвии на сопредельную территорию, пишет РИА "Новости".

Ранее Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении государственных границ, заявив, что те заступили "на один метр".

Источник: Портал Погранкомитета Белоруссии
Егор МАЛКОВ

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ГостьР
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Гость299405
В статье забыли написать как же отреагировали белорусские пограничники на эту попытку врагов...
Сначала у Малкова были мигранты иракцы. После захвата Афганистана превратились в афганцев-беженцев. Быстро Малков переобувается. Погранкомитет РБ постеснялся написать, как пропустил мигрантов через белорусскую границу. Прибалтика и Польша не выдавали визы мигрантам. Белоруссия выдала, так правильно делают, что отправляют их назад к Лукашенко. Сначала зазвали мигрантов Белоруссию, а теперь говорят, что не намерены их сдерживать. За что боролись, за то напоролись.
Гость299405
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В статье забыли написать как же отреагировали белорусские пограничники на эту попытку врагов...
Гость298192
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Чисто-европейские ценности.
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