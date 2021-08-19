"Дешевая клоунада": Зеленского подняли на смех за скандальное заявление о Крыме

"Дешевая клоунада": Зеленского подняли на смех за скандальное заявление о Крыме
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЭксперт опроверг слова Норкина о Крыме
Высказывания президента вызывают недоумение у общественности

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает удивлять мировое сообщество. Президент незалежных существует в каком-то параллельном мире. Несмотря на объективную реальность, он не перестает уверять окружающих, что Крым якобы мечтает войти в состав Украины. Очередное заявление по этому поводу оценили на самом полуострове.

Так, бывший комик, а ныне главнокомандующий Украины убежден, что, если украинским воякам удастся захватить Крымскую республику, местные жители будут только рады и с распростертыми объятьями встретят захватчиков.

На такое скандальное заявление решил отреагировать руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Высокопоставленный госслужащий не стал стесняться в выражениях и прямо объявил, что поведение президента Украины напоминает выступление не особо талантливого комика.

"Подобные заявления вызывают смех и напоминают дешевую клоунаду", – отрезал государственный деятель.

Гемпель допустил, что Зеленский немного заплутал в профессиональных сферах. Возможно, бывший комик путает происходящее с юмористическим номером.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что семь лет назад жители Крыма осознанно определили свою судьбу и решили вернуться в состав Российской Федерации, пишет РИА "Новости".

Он также предложил Зеленскому лично побывать на полуострове и воочию убедиться в том, что качество жизни в республике значительно улучшилось, а крымчане наконец-то чувствуют себя свободными.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость294200
Пожаловаться Ответить
Он думает, что до сих пор в кино снимается про президента.
Гость297498
Пожаловаться Ответить
так этот клоун уже привык, что с него смеются)
1
новости партнеров
По теме

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей