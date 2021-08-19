Байден в речи об Афганистане послал тайный сигнал Украине - СМИ

Байден в речи об Афганистане послал тайный сигнал Украине - СМИ
Джо Байден. Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Властям Незалежной хозяин Белого дома преподал урок

На Украине свежую речь президента США Джо Байдена о ситуации в Афганистане восприняли как завуалированное послание к Киеву. Об этом пишет украинская "Европейская правда".

"Есть уроки, которые Украина должна вынести из афганской истории. Их обозначил президент США Джо Байден в своем обращении к народу <…>. Даже несмотря на то, что слово "Украина" в нем ни разу не прозвучало", – говорится в статье.

Автор публикации считает, что киевскому режиму нужно привыкнуть к усталости Вашингтона от "роли мирового полицейского". Незалежная должна учитывать, что Америка стремится сотрудничать лишь с теми странами, кто демонстрирует готовность "строить эффективную демократию" и хочет бороться за свою нацию.

Журналист нашел различия между афганскими "наемными вооруженными силами" и украинской армией: у первых якобы отсутствует мотивация и "нет понимания миссии войска", а вторые – это "совсем другое".

"И Киев должен объяснять это партнерам, используя это сравнение при каждом удобном случае", – призвал постмайданные власти автор статьи.

Кроме того, Киеву следует опасаться того, что Вашингтон значительно ограничит поддержку соборной.

"Речь Байдена не дает много оснований для оптимизма, и это – урок для нас", – резюмируется в публикации.

Напомним, в своем нынешнем интервью телеканалу ABC хозяин Белого дома сделал откровенное признание о том, что в Штатах не могли предвидеть сценария, при котором запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан" столько стремительно захватит власть в Афганистане. И это при том, что американцы лично натренировали и вооружили 300-тысячную афганскую армию. По словам Байдена, разведка Пентагона докладывала о вероятном приходе к власти талибов ближе к концу 2021 года.

Также сегодня Киев уведомил о переносе визита президента Украины Владимира Зеленского в США с 30 на 31 августа. Там связали это с расширением программы главы Незалежной, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.

Источник: Европейская правда ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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