Савченко обвинила США в захвате Украины

Савченко обвинила США в захвате Украины
Надежда Савченко. Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшая наводчица ВСУ призвала власти Незалежной выйти из-под контроля Вашингтона и Брюсселя

Киеву нужно как можно скорее отказаться от помощи со стороны Вашингтона, поскольку американцы ведут себя как колонизаторы. Об этом заявила экс-наводчица ВСУ, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK.

Свой спич украинка произнесла на фоне бездарного вывода войск Пентагона из Афганистана и стремительного захвата запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" власти в стране.

"Они [США] не будут вам верным другом или партнером. Нет, США – это колонизатор, который будет вас использовать, унижать, обижать, обдирать. И при этом говорить вам, что вы должны быть ему благодарны за блага", – подчеркнула она.

Экс-военнослужащая предупредила об опасности брать у США деньги, которые Белый дом может перенаправить Украине после выхода из Афганистана.

"Везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Мы ведь не хотим, чтобы у нас была вечная война", – констатировала пани Савченко.

По ее мнению, Незалежная должна полностью выйти из-под управления Соединенными Штатами и всего Евросоюза, который является партнером американцев.

Ранее сегодня стало известно о переносе встречи президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским с 30 на 31 августа. Как сообщили в Киеве, это связано с расширением программы главы Незалежной, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
Хохлы давно расходный материал для Запада. Тупые не понимают этого. Собственно отдаться-то урки готовы были любому...но за большие деньги. Однако стоило пойти по рукам как цена стала рыночной - пятачок за пучок.Когда же хохлы поймут,что предателей никто не уважает и не ценит.Даже опыт ВОВ их ничему не научил.Когда же до хохлов дойдет,что они предали Русский мир,что они превратились в лакеев и проституток для западного мира?..Какое уважение к таким?Правда пробила дремучую тупость. Наступило состояние сатори, то бишь озарение. Умный понимает сразу, дурак постепенно.
Гость297302
Пожаловаться Ответить
Всё правильно сказала. Но боюсь время уже упущено. Деньги за секс уже уплачены, и уже никого в пиндосии не волнует что девочка (Украина) не хочет заниматься извращением, которое делает из неё калеку и лишает возможности жить по человечески. Добро пожаловать в "цивилизованный" западный мир.
1
новости партнеров
По теме

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей