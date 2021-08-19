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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен достигнутыми договоренностями США и Германии по "Северному потоку-2". Об этом лидер нации высказался в интервью журналистам ряда изданий, в число которых входила газета The Washington Post.
"Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты", – пожаловался Владимир Александрович.
Глава государства подчеркнул, что "не слишком верит" тому, что все обещания, данные в рамках сделки между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, будут выполнены.
Лидеру Незалежной задали вопрос, не считает ли он эти договоренности предательством, на что пан Зеленский "пожал плечами и улыбнулся", пишет газета.
Отмечается, что украинский лидер на предстоящей встрече с Байденом в Белом доме 31 августа снова собрался призывать хозяина Белого дома вмешаться в ситуацию с проектом "СП-2".
Журналистам Владимир Александрович опять проговорил любимую киевским режимом мантру про угрозу энергобезопасности всей Европы из-за российской газовой трубы, про потерянные постмайданными вождями "
минимум два миллиарда в год", а также сравнил реализацию "Северного потока-2" с "плохим кино", которое все знают, чем должно завершиться, сообщает "УНИАН".
"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино
и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается
по-другому, потому что это кино, его уже сняли", – с сожалением констатировал экс-комик.
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Президент Украины Зеленский рассказал что он построит новый флот и "деокупирует " Крым.
Флот будет состоять из катеров и маленьких подводных лодок.
От себя добавлю что можно ещё ялики у рыбаков вёсельные конфисковать для военных нужд.
У вас и нормальный флот был, так вы его убили сами. Подводную лодку починили так, что к причалу приварили чтоб не утонула.
Друг рассказывал, когда служил механиком на корабле, что трём судам надо было в Донузлав придти. Так по дороге одно заглохло - взяли на буксир.
Рыболовный флот из двухсот вымпелов в Инкермане у нас на металл попилили. Осталось несколько убитых рыбачков. Меньше десятка! Из двухсот судов! Флота, который и в океан ходил и в средиземку.
Теперь рассказывает что они что-то там построят.) Они умеют только страну разворовывать.
Бедный украинский трудолюбивый народ...