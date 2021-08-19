Бывший комик сравнил российскую газовую магистраль с плохим фильмом, который все знают, как закончится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен достигнутыми договоренностями США и Германии по "Северному потоку-2". Об этом лидер нации высказался в интервью журналистам ряда изданий, в число которых входила газета The Washington Post.

"Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты", – пожаловался Владимир Александрович.

Глава государства подчеркнул, что "не слишком верит" тому, что все обещания, данные в рамках сделки между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, будут выполнены.

Лидеру Незалежной задали вопрос, не считает ли он эти договоренности предательством, на что пан Зеленский "пожал плечами и улыбнулся", пишет газета.

Отмечается, что украинский лидер на предстоящей встрече с Байденом в Белом доме 31 августа снова собрался призывать хозяина Белого дома вмешаться в ситуацию с проектом "СП-2".

Журналистам Владимир Александрович опять проговорил любимую киевским режимом мантру про угрозу энергобезопасности всей Европы из-за российской газовой трубы, про потерянные постмайданными вождями " минимум два миллиарда в год", а также сравнил реализацию "Северного потока-2" с "плохим кино", которое все знают, чем должно завершиться, сообщает "УНИАН".



"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", – с сожалением констатировал экс-комик.

