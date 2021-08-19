Зеленский отказался верить сделке между США и Германией по "Северному потоку -2"

Зеленский отказался верить сделке между США и Германией по "Северному потоку -2"
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Бывший комик сравнил российскую газовую магистраль с плохим фильмом, который все знают, как закончится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен достигнутыми договоренностями США и Германии по "Северному потоку-2". Об этом лидер нации высказался в интервью журналистам ряда изданий, в число которых входила газета The Washington Post.

"Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты", – пожаловался Владимир Александрович.

Глава государства подчеркнул, что "не слишком верит" тому, что все обещания, данные в рамках сделки между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, будут выполнены.

Лидеру Незалежной задали вопрос, не считает ли он эти договоренности предательством, на что пан Зеленский "пожал плечами и улыбнулся", пишет газета.

Отмечается, что украинский лидер на предстоящей встрече с Байденом в Белом доме 31 августа снова собрался призывать хозяина Белого дома вмешаться в ситуацию с проектом "СП-2".

Журналистам Владимир Александрович опять проговорил любимую киевским режимом мантру про угрозу энергобезопасности всей Европы из-за российской газовой трубы, про потерянные постмайданными вождями " минимум два миллиарда в год", а также сравнил реализацию "Северного потока-2" с "плохим кино", которое все знают, чем должно завершиться, сообщает "УНИАН".

"Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли", – с сожалением констатировал экс-комик.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
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Настоящий ОДЕССИТ
Поверит, когда яйца замерзнут)
Да он реально что-то употребляет!
Президент Украины Зеленский рассказал что он построит новый флот и "деокупирует " Крым.

Флот будет состоять из катеров и маленьких подводных лодок.

От себя добавлю что можно ещё ялики у рыбаков вёсельные конфисковать для военных нужд.

У вас и нормальный флот был, так вы его убили сами. Подводную лодку починили так, что к причалу приварили чтоб не утонула.

Друг рассказывал, когда служил механиком на корабле, что трём судам надо было в Донузлав придти. Так по дороге одно заглохло - взяли на буксир.
Вовка Шилов 0505707696
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Настоящий ОДЕССИТ
Поверит, когда яйца замерзнут)
Потом заглохло взявшее на буксир, на первом поломку починили и взяли уже на буксир того, кто буксировал. Третье судно заглохло перед Донузлавом. И я в это верю.

Рыболовный флот из двухсот вымпелов в Инкермане у нас на металл попилили. Осталось несколько убитых рыбачков. Меньше десятка! Из двухсот судов! Флота, который и в океан ходил и в средиземку.

Теперь рассказывает что они что-то там построят.) Они умеют только страну разворовывать.

Бедный украинский трудолюбивый народ...
Вовка Шилов 0505707696
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На УРине ,кстати, есть две точки зрения. Первые считают, что великий движ начался после встречи Путина и Байдена где, вероятно , чертили фломастером по карте мира свои зоны, что сп2 и афган это лишь два пункта в одном соглашении, и как провели по ДУРКАине никто не знает.потому, на всякий случай, не плюют и не гадят в сторону России. Вторые, наиболее упоротые, уже делят территорию России с талибами. Ну, тут нечего комментировать...очень очень показательно интервью Гор(Н)дона с генералом сбу, где пересеклись эти две точки зрения.
Klp
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В своё время НАТО тоже обещали не продвигаться на Восток. И что?
Настоящий ОДЕССИТ
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Поверит, когда яйца замерзнут)
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