Жизни незалежных не сильно ценятся в США

Госпереворот в Афганистане привел к серьезным последствиям на всей международной арене. Многие страны спешно пытаются вывезти своих граждан из дестабилизированного государства. Захваченный боевиками Афганистан мало похож на безопасное место для жизни. Однако это не заботит американских начальников, которые активно нанимали украинцев для работы в этой стране.



Разумеется, вашингтонская администрация предпримет все возможное для того, чтобы спасти американских граждан. При этом судьбы наемников из других государств их мало интересуют. В частности, речь идет о брошенных вояках-украинцах. Причины такой несправедливости раскрыл полковник в отставке Виктор Литовкин.

Опытный военный объяснил, что наемники и политики с Незалежной давно стали для американцев третьесортными людьми. Поэтому заботиться об их безопасности никто не будет. Мол, люди, которые польстились на американские зарплаты и отправились трудиться в Афганистан, должны сами думать о том, как теперь покинуть захваченную боевиками страну. Своим мнением Литовкин поделился в беседе с корреспондентами издания "Политика сегодня".

К слову, недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана. Высокопоставленный госслужащий убежден, что Соединенные Штаты Америки доведут Незалежную до полного хаоса