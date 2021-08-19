Уход США из Афганистана приведет к большой войне в Европе - польский политолог

Уход США из Афганистана приведет к большой войне в Европе - польский политолог
Фото: Stringer/XinHua/www.globallookpress.com
В Варшаве выражают опасения вследствие большого наплыва беженцев

Из-за наплыва афганских беженцев через белорусскую границу Польшу ждет эскалация, которая может перерасти в большой вооруженный конфликт, если Минск поддержит Москва. С таким прогнозом выступил польский политолог профессор Павел Сорока.

Как отмечает EADaily, за несколько последних дней после стремительного бегства американских войск из Афганистана и столько же молниеносного захвата власти "Талибаном" (террористическое движение запрещено в РФ), увеличилось количество нелегальных ближневосточных мигрантов, пытающихся пробраться в Польшу с белорусской территории.

"Россия и Белоруссия захотят использовать это для дестабилизации польской границы. Думаю, что масштаб этих проблем может быть таким же большим, как и несколько лет назад, в Южной Европе", – предположил политолог.

Он не исключил, что Минск пойдет на эскалацию конфликта в сложившихся условиях. Если подобное случится, то Москва, считает поляк, присоединится к своему союзнику.

"Это приведет к большому конфликту, возможно, даже вооруженному", – полагает пан Сорока.

По его мнению, то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе напрямую связано с выходом американцев из Афганистана. А наплыв нелегалов именно из Белоруссии стал следствием того, что Варшава дает прибежище белорусским оппозиционерам. Этим и воспользовался президент Республики Александр Лукашенко, заметил эксперт.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что пограничники Польши и Белоруссии каждые со своей стороны пытаются вытеснить на сопредельную территорию группу беженцев. В медиа утверждают, что эти люди являются именно афганцами, бежавшими от войны. По их словам, они не собираются оставаться с Белоруссии, а хотят попасть в страны ЕС.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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