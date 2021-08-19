Президенты обменялись мнениями по поводу происходящего в Незалежной

Сегодня, 19 августа, российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Отдельное внимание глава России обратил на украинский вопрос.



Так, российский лидер отметил, что европейскому сообществу не стоит выпускать из зоны своего внимания деструктивность действий властей Украины. Киевский режим уже долгие годы прикладывает немалые усилия для нагнетания обстановки и обострения ситуации внутри украинского государства.

Владимир Владимирович напомнил, что конфликт на юго-востоке Незалежной до сих пор не решен. Такое положение дел вызывает серьезную озабоченность у Москвы.

Российский и французский главнокомандующие особо отметили, что для разрешения сложившейся в Донбассе ситуации необходимо строго придерживаться минского "комплекса мер". Москва и Париж договорились объединить усилия и сделать все возможное для урегулирования конфликта в рамках ранее согласованного "нормандского формата".

Также президенты России и Франции переговорили по поводу ситуации в нагорно-карабахской зоне и обсудили другие важные темы международной повестки.

Разумеется, была затронута тема Афганистана. Президенты подчеркнули необходимость решения неотложных гуманитарных задач в этой стране. Лидеры сошлись во мнении, что сейчас требуется оказать всю необходимую поддержку гражданскому населению дестабилизированного государства.

К слову, недавно опытный эксперт Виктор Литовкин ответил на вопрос, почему американцы бросили наемников с Украины в Афганистане.