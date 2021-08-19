СМИ: талибы* открыли охоту на работавших с США афганцев

СМИ: талибы* открыли охоту на работавших с США афганцев
Фото: www.pixabay.com
Ситуация в государстве продолжает обостряться

Государственный переворот в Афганистане еще долгое время будет оказывать серьезное влияние на жизнь всего мирового сообщества. Каждый день в прессе появляется новая информация об изменениях, которые происходят в дестабилизированном государстве, попавшем под управление боевиков. Журналистам удалось выяснить, что талибы* открыли настоящую охоту на жителей Афганистана, которые в свое время прельстились дарами из США и стали работать на американцев.

Американским журналистам удалось ознакомиться с документами Организации Объединенных Нации. С их слов выходит, что Запад уже в курсе начавшихся гонений на коллаборационистов. Сейчас талибы* активно вычисляют афганцев, которые работали с Североатлантическим альянсом и Америкой.

Сообщается, что поступивший в распоряжение журналистов секретный документ был разработан экспертами Норвежского центра глобального анализа. Специалисты из этой организации занимаются разведкой в интересах ООН. 

Выяснилось, что боевики запугивают людей, которые в свое время вступили в тесный контакт с западными кураторами. Они требуют всех сотрудничавших с США афганцев сдаться и отдать свои жизни в распоряжение талибов*. В противном случае боевики обещают убить или арестовать членов их семей. Такую информацию публикуют журналистыNew York Times.

К слову, недавно верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане.

 *организация запрещена на территории России 

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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