Бывший министр сделал выводы из ситуации в Афганистане

Возглавлявший ранее министерство иностранных дел Незалежной Павел Климкин высказался о провале американцев в Афганистане и не преминул в этом контексте упомянуть Россию.



По словам экс-министра, США отчасти выиграли войну против Аль-Каиды (запрещенная в РФ организация), однако в борьбе за новый Афганистан потерпели поражение. Анализируя происходящее, Климкин провел параллель с Украиной. Мол, Незалежная тоже смогла частично победить Россию, отказавшись от связей с ней и устремив свой взор на Запад, отмечает "Общественная служба новостей". Якобы это помогло остановить нашу страну. Однако заветная цель – стать частью ЕС – пока не достигнута.

Климкин опасается, что проиграв борьбу за новый Афганистан, США могут отказаться от борьбы за "новую Украину". А Киеву важен "общий успех с США". По мнению Климкина, Вашингтон является его главным союзником, который мог бы помочь "остановить" РФ. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Тем временем польский политолог, анализируя бегство США из Афганистана, заявил, что не исключает вероятности войны в Европе. По мнению эксперта, к этому может привести наплыв беженцев.