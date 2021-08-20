Над узниками проводились опыты по созданию оружия

В ФСБ обнародовали засекреченные ранее документы, в которых содержится информация о пытках над советскими узниками в японском концлагере "Хогоин".

Так, в 1945 году Красная Армия освободила Маньчжурию – здесь милитаристская Япония разрабатывала бактериологическое оружие. За пятнадцатилетний период (с 1930 по 1945 гг.) многих из нескольких тысяч попавших в плен советских граждан помещали в "Хогоине". Там их отправляли на опыты, передает РИА ФАН.

Как отмечает источник, начальник концлагеря Иидзима лично отправил на смерть порядка сорока человек, четверых расстреляли в лагере уже после капитуляции Токио.

За все это время в лабораториях погибли минимум 10 тыс. человек.