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В ФСБ обнародовали засекреченные ранее документы, в которых содержится информация о пытках над советскими узниками в японском концлагере "Хогоин".
Так, в 1945 году Красная Армия освободила Маньчжурию – здесь милитаристская Япония разрабатывала бактериологическое оружие. За пятнадцатилетний период (с 1930 по 1945 гг.) многих из нескольких тысяч попавших в плен советских граждан помещали в "Хогоине". Там их отправляли на опыты, передает РИА ФАН.
Как отмечает источник, начальник концлагеря Иидзима лично отправил на смерть порядка сорока человек, четверых расстреляли в лагере уже после капитуляции Токио.
За все это время в лабораториях погибли минимум 10 тыс. человек.
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