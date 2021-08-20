Зеленскому пригрозили тюрьмой после угроз "вернуть" Крым Украине

Зеленскому пригрозили тюрьмой после угроз "вернуть" Крым Украине
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Полуостров готов разместить президента Незалежной в самой лучшей камере

Владимир Зеленский должен перестать "рычать" на жителей Крыма, которым угрожаает возвращением под контроль украинской администрации. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, прокомментировавший таким образом заявление главы Незалежной о полуострове.

Ранее президент Украины заявил, что должностных лиц из Незалежной тепло и с радостью встретят в регионе, так как с возвращением под контроль этого государства туда "вернется жизнь".

Должностные лица Крыма не оценили по достоинству энтузиазм Зеленского, отметив, что готовы с великой радостью показать украинским чиновникам местные следственные изоляторы – в них, уверен Фикс, крымчане с удовольствием устроят гостей из Киева со всем комфортом и уютом в неограниченное пользование.

"Пусть знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", – заявил вице-спикер парламента республики.

Представитель законодательной ветви также добавил, что Крым искренне и готов тепло встретить всех, у кого нет агрессивного настроя и злого умысла – республика проявляет радушие к гостям, которые приезжают отдыхать и радоваться жизни, о чем заявил представитель законодательной ветви для РИА Новости.

В беседе с украинскими журналистами Зеленский также уверенно заявил, что после того, как Киев "отвоюет" полуостров, сталкиваться с недовольством населения не придется, так как "ментально" крымчане остались с Украиной, уже успели "пожить без нее" и явно соскучились.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость299948
Пожаловаться Ответить
ЧТо может предложить Украина - если даже в Киеве нищета и грязь, пенсии в 2тр. отсутвие поликлиник, толпы пьяных нациков. ЧТО?
1
новости партнеров
По теме

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин и Макрон побеседовали на тему разрушительных действий Киева

Президенты обменялись мнениями по поводу происходящего в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей