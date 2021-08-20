"Грустный момент": смысл визита Меркель к Путину объяснил политтехнолог

"Грустный момент": смысл визита Меркель к Путину объяснил политтехнолог
Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK press
Глава правительства Германии успела наделать множество ошибок во внешней политике

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа – это элемент "челночной дипломатии" уходящего, но еще имеющего все полномочия немецкого лидера. Такую оценку дал политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, за свою длительную карьеру в политике Меркель наделала немало ошибок. Но перед уходом пытается оставить преемнику хороший задел, встретившись сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с главой Украины Владимиром Зеленским и "забросив темы на будущее".

"В любом случае для нее это грустный момент. Она много сделала во внутренней политике для Германии, но при этом множество провалов во внешней",

– подвел итог Баширов в своем телеграм-канале "Политджойстик".

Визит Меркель в Москву не был запланирован заранее. О нем неожиданно объявили всего неделю назад. До этого ожидалось, что канцлер ФРГ после июльской встречи с президентом США Джо Байденом направится в Киев. Однако незадолго до переговоров с Зеленским в Берлине скорректировали программу зарубежных визитов лидера, поэтому сначала Меркель пообщается с Путиным.

На Украине, где сначала с нетерпением ждали прибытия канцлера, теперь призывают не придавать значения встрече президента с "работающей на Кремль" Меркель и возлагают надежды на переговоры Зеленского с Байденом в конце августа.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Пророк!
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Гость298776
да, все так и есть. заодно плешивый ее устроит в роснефть или газпром
Ты сам плешивый уб...<цензура>!
Гость298776
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Пророк!
Надеюсь,что ты имеешь ввиду Меркель! Ну да она же служила в Штази,потом попала,используя бывшие свои связи,в политику,при прежнем руководстве ФРГ и долго была у власти.Что бы после перевыборов не остаться в грязной луже,решила приехать к ВВП,который все ее похождения знает. Хороший ход. Тема переговоров не важна. Думайте сами!
да, все так и есть. заодно плешивый ее устроит в роснефть или газпром
Гость298776
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ГостьТрынсь
"Германия превыше всего!". Меркель патриотка своей страны.
а путин патриот тимченко-роттенбергов.
Гость299229
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Гость299956
какое же все таки мерзкое у плешивого рыло.
трусливое, мерзкое и противное
Тупой рагуль проснулся
ГостьТрынсь
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Гость299956
какое же все таки мерзкое у плешивого рыло.
трусливое, мерзкое и противное
плешивый на тебя сморкнёт и ты помрешь.
Пророк!
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Надеюсь,что ты имеешь ввиду Меркель! Ну да она же служила в Штази,потом попала,используя бывшие свои связи,в политику,при прежнем руководстве ФРГ и долго была у власти.Что бы после перевыборов не остаться в грязной луже,решила приехать к ВВП,который все ее похождения знает. Хороший ход. Тема переговоров не важна. Думайте сами!
ГостьТрынсь
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"Германия превыше всего!". Меркель патриотка своей страны.
Гость299956
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какое же все таки мерзкое у плешивого рыло.
трусливое, мерзкое и противное
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