Украина пугает партнеров повторением азовской ситуации в Черном море

Страны НАТО должны помочь Украине вернуть Крым по одной простой причине: чтобы не допустить безраздельной власти России в Черном море. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, тема Черного моря сейчас ключевая во внешней политике Киева. Обстоятельства таковы, что, лишившись Крыма, Украина фактически потеряла все море и не может ничего с этим поделать.

"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых",

– признал Кулеба в интервью "Новому времени". Однако контроль РФ над Крымским полуостровом – это проблема не только Незалежной, но и НАТО, считает украинский дипломат.

По его мнению, члены альянса, имеющие выход к Черному морю, а также Грузия и Молдавия должны совместно с Украиной придумать план, как единым фронтом выступить против Москвы.

"Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском",

– предупредил Кулеба. В связи с этим на форуме "Крымская платформа" Киев намерен призвать партнеров создать структуру, которая будет действовать в Черном море на постоянной основе: не совместные учения – "прошли и забыли", а "общие постоянные механизмы", подчеркнул министр.

Кулеба убежден, что киевская инициатива будет поддержана иностранными партнерами, поскольку роль Украины кардинально меняется: "Мы переходим от статуса жертвы к статусу спасателя", – пояснил дипломат.

Форум "Крымская платформа" запланирован в Незалежной на 23 августа. Долгое время в Киеве говорили, что ждут на мероприятии и представителей России, однако на днях выяснилась правда по поводу приглашения. Сам президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его инициатива поможет фактическому возвращению полуострова под власть Киева и что крымчане примут это "с радостью".